Emberre és állatra veszélyes időjárásra figyelmeztet a katasztrófavédelem

Akár kilencven kilométeres szél is lehet ma. Már a 70 kilométeres szél is okozhat emberre, állatra veszélyes viharkárokat. Az erős viharos szél óránként 90-115 kilométeres, az orkán erejű szél ennél is hevesebb. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága szerint akár áramszünetre is érdemes felkészülni.