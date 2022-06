Több mint ezren haltak meg az afganisztáni földrengésben

A mentőcsapatok még szerda délután is keresik a romok alatt rekedt embereket, a kórházak pedig nem bírják ellátni a sérülteket, mert sok orvos is meghalt. A mobiltornyok is megrongálódtak, emiatt az is lehet, sok áldozatról csak később kapunk hírt.