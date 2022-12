Az Időkép szerint kedden többfelé lesz felhős az ég, de helyenként naposabb időszakokra is lehet számítani. Kezdetben északon, északkeleten kisebb ónos eső, valamint hószállingózás is előfordulhat. A Dunántúlon helyenként hajnalra pára, köd képződhet. Magyarország több tájegységén is élénk lehet a délkeleti szél. Hajnalban -8 és -2, kora délután -1 és +6 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán sok felhő lesz az égen, helyenként szitálás, gyenge eső, a hajnali és a késő esti órákban néhol ónos szitálás is előfordulhat. Délnyugaton feltámad a délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 0 és 12 fok között alakul, délnyugaton lehet a legmelegebb, írják.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat nem adott ki figyelmeztetést szélsőséges időjárás miatt.