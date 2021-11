Csütörtökre virradó éjszaka eleinte még derült lesz felettünk az ég, majd főleg az éjszaka második felétől dél felől terjeszkedni kezd az alacsonyszintű rétegfelhőzet. Szitálás, ónos szitálás néhol nem kizárt. Emellett párás lesz a levegő, főleg a délnyugati és északkeleti megyékben (zúzmarás) köd is képződik. A légmozgás többnyire gyenge marad, de Sopronnál megélénkül a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -6 fok között valószínű. A fagyzugokban, homokhátságokon ennél akár hidegebb is lehet.

Csütörtökön a rétegfelhőzet kiterjedése fokozatosan csökken, a legtöbb napsütés az Alföld délkeleti vidékein valószínű. Ugyanakkor elsősorban az Északi-középhegység egy részén egész napra beragadhat a felhőzet, és a Dunántúlon is alapvetően felhős idő valószínű. Estig számottevő csapadék nem lesz. A délkeleti szél az északkeleti megyék kivételével megélénkül, Sopron körül egy-egy erős széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, az Északi-középhegység egy részén ennél hidegebb, míg délkeleten néhány fokkal melegebb is lehet.

Péntek éjszaka délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A frontfelhőzetben csak átmeneti vékonyodás, szakadozás lehet, az is leginkább keleten. Többfelé várható eső, akár jelentős mennyiség is. Éjfélig az ország északnyugati felén havaseső, főleg a magasabban fekvő részeken havazás is előfordulhat. A délkeleti, majd az északnyugati szél több helyütt megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 10 fok között várható, északkeleten mérhetik a magasabb értékeket, nyugaton lesz a hidegebb idő.

Szombaton általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Éjszaka megszűnik a tartós eső, napközben csak szórványos jelleggel fordulhat elő eső, zápor. Elsősorban a Dunántúlon és az északkeleti megyékben helyenként havaseső, hó is hullhat a nap első felében. A délkeleti szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Hajnalban -4, +3, a délutáni órákban 3, 10 fok várható, északon, északnyugaton lesz a hidegebb, délnyugaton az enyhébb idő.

Vasárnap erősen felhős, illetve borult ég lesz a jellemző. Többfelé várható csapadék, akár jelentős mennyiség is. Általában esőre számíthatunk, de főleg a nyugati és az északi országrészben havaseső, havazás is előfordul. A déli, majd az északnyugati, nyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A minimum-hőmérséklet -2 és +7, a maximum 3 és 13 fok között valószínű - írják a meteorológusok.