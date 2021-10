Meleg, de esős idő elé nézünk

Egy igazán szeles nap elé nézünk, sokfelé viharossá fokozódik a délnyugati légmozgás, mellyel meleg levegő tódul be hazánkba, egyes helyeken a 23, 24 fokot is elérheti a hőmérséklet, emellett pedig főleg a nap második felében beborul az ég, és csapadék is várható - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).