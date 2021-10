Péntekre virradó éjszaka az ország nagy részén kiderül az ég, csak a Dunántúl nyugati és északnyugati részein marad felhős az idő. Több helyen párássá válik a levegő, köd, illetve rétegfelhőzet is képződik. A ködös tájakon szitálás, esetleg ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás gyenge lesz, lesznek szélcsendes körzetek is. A hőmérséklet hajnalban általában -1 és +6 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken hidegebb, a szelesebb és felhősebb északnyugati tájakon enyhébb lehet az idő.

Pénteken néhol csak nagyon lassan, komótosan oszlik fel a köd, rétegfelhőzet, de ezt követően gyengén felhős, napos idő várható, északnyugaton, délen némileg több felhővel. Jobbára mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 12 és 16 fok között alakul.

Szombaton a köd- és rétegfelhőzet feloszlása után a gomoly-, illetve fátyolfelhők mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Estétől egyre többfelé kiderül az ég. Számottevő csapadék nem valószínű. Az északi szél sokfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +7 fok között alakul, de a szélvédett, derült részeken -1, -2 fokot is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 16 fok között várható.

Vasárnap a ködfoltok, illetve a rétegfelhőzet feloszlása után általában gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Csapadék nem várható. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a szélvédett, derült tájakon 0, -2 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között valószínű.

Hétfőn éjjel több helyütt köd, illetve rétegfelhőzet képződhet, ezek feloszlása után gomoly- és fátyolfelhőkre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Számottevő csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a szélvédett, derült vidékeken akár -1, -3 fokot is mérhetnek. A csúcshőmérséklet 12 és 16 fok között várható - írják a meteorológusok.