Szerdára virradó éjszaka az ország ÉK-i megyéiben is fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet, másutt reggelre nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, de lehetnek átmenetileg kevésbé felhős periódusok Ny-on is. A Dunántúlon, majd hajnaltól már a középső megyékben is többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar. A délkeleti szél kissé veszít erejéből, de továbbra is lehetnek még élénk széllökések. Hajnalra döntően 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, ugyanakkor az északkeleti, keleti megyék derültebb, szélcsendesebb részein ennél néhány fokkal hidegebb hajnal valószínű.

Szerdán erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sok helyen várható eső, zápor, reggel még egy-egy beágyazott zivatar is lehet. Délutánig a Miskolc-Debrecen vonaltól keletre még nem lesz csapadék, és ezt követően is csak kis mennyiségre lehet ott számítani. Másutt azonban több helyen hullhat 20 mm-t meghaladó eső. A délkeleti, keleti szelet többnyire élénk, kevés helyen erős széllökések kísérhetik, délutántól a Nyugat-Dunántúlon az északira forduló szél több helyen is megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 19 fok között várható, a tartósan csapadékos tájakon lesz a hűvösebb.

Csütörtökön az ország nagy részén túlnyomóan borult, esős idő várható, nagyobb területen várható kiadós mennyiség. Csupán az északkeleti vidékeken fordulhatnak elő szakadozások, vékonyodások a felhőzetben, arrafelé a csapadék kialakulási valószínűsége is kisebb, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében minimális. Az északkeleti, északi szelet élénk, erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 14 között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 20 fok között valószínű, a tartósan csapadékos tájakon lesz hidegebb, északkeleten a melegebb.

Pénteken délen túlnyomóan borult idő várható, északon, északkeleten azonban szakadozottabb, vékonyabb lesz a felhőzet. Késő délután észak felől határozottan csökken a felhőzet. Délen többfelé, északon elvétve alakulhat ki eső. Az északkeleti, keleti szelet többfelé élénk, néhol erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között valószínű, a tartósan csapadékos tájakon lesz hidegebb, északkeleten a melegebb - írják a meteorológusok.