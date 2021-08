Hétfőre virradó éjszaka a változó gomoly- és fátyolfelhőzet mellett továbbra is kedvezőek lesznek a feltételek záporok, zivatarok kialakulásához. Késő este délnyugatra hevesebb zivatarok is besodródhatnak. Hétfő hajnalban a záporok, zivatarok északkelet felé hagyják el hazánkat. Mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 18 és 24 fok között alakul, de az Északi-középhegység völgyeiben pár fokkal hűvösebb lehet.

Hétfőn a változó mennyiségű fátyol- és gomolyfelhők mellett mindenütt többórás napsütés ígérkezik. Reggel még északkelet felé kivonulnak a záporok, zivatarok, majd délutántól az érkező hidegfront előterében ismét számítani lehet kialakulásukra. Este megérkezik a hidegfront felhő- és csapadékrendszere, ekkortól északnyugat felől egyre többfelé várható zápor, zivatar. A déli szél már napközben is feltámad, majd estétől egyre nagyobb területen fordul északnyugatira, megerősödik, sőt, a front mentén és zivatarok környezetében viharos lökések is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 32 és 38 fok között valószínű, az északi határnál viszont 30, 31 fokot mérhetünk.

QP | Quality Placement

Kedden egy hidegfront szakadozott, változó vastagságú felhőzete vonul északnyugatról délkelet felé. Emellett számítani lehet hosszabb-rövidebb napsütésre. Estétől északnyugati irányból összefüggőbb felhősáv érkezhet. Szórványosan valószínű záporeső, zivatar. Az északnyugati, északi szelet többfelé erős lökések kísérik. Zivatar környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 23, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű, északnyugaton mérhetik az alacsonyabb, keleten a magasabb értékeket.

Szerdán az éjszakai, reggeli órákban nagyrészt erősen felhős lesz az ég. Délelőtt mindenütt csökken a felhőzet, több órára kisüt a nap, emellett napközben gomolyfelhők képződnek, melyek estére szétesnek. Helyenként előfordulhat zápor, nagyobb eséllyel az ország déli felén. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik az északnyugati, északi szelet. Zivatar környezetében a szél viharossá is fokozódhat. Hajnalban 8, 17, a délutáni órákban 23, 27 fok valószínű.