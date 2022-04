Keddre virradó éjszaka a Dunántúlon, illetve északkeleten felhősebb körzetek is lehetnek, másutt viszont gyengén felhős vagy derült lesz az ég. Az éjszaka első felében még helyenként előfordulhat zápor. A nyugati, északnyugati szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, de az északi völgyekben pár fokkal hidegebb is lehet.

Kedden gomolyfelhős, napos idő valószínű, majd délután nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délelőtt az északkeleti megyékben fordulhat elő zápor, délután a délnyugati részeken lehetnek záporok, zivatarok, majd estétől nyugat felől egyre több helyen alakulhat ki zápor. A nyugati, északnyugati szél néhol megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul.

Szerdán általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Hosszabb-rövidebb napos időszakok főleg a déli megyékben lehetnek. Több helyen előfordul eső, zápor. Zivatarok is kialakulnak. Intenzívebb gócokban felhőszakadás, jégeső is lehet. A nap első felében az ország nyugati kétharmadán, második felében a Dunától keletre nagyobb a csapadék esélye. Az északi, északnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban többnyire 5, 11, délután általában 13 és 18 fok között alakul, de a tartósan esős tájakon hűvösebb, délkeleten melegebb is lehet.

Mi az a hidegcsepp? A magaslégkörben található, ciklonális forgású, a környezeténél hidegebb légörvény.

Míg a talaj közelében kevésbé vagy egyáltalán nem mutatható ki ciklonális forgás és nyomási centrum, addig a magasabb légrétegekben egy jellemzően több 100, de akár 1000 km átmérőjű örvény található. A kisebb méretű örvények esetén inkább a hidegcsepp, míg nagyobb méret esetén a magassági hidegörvény vagy magassági ciklon elnevezésekkel élünk. A feltételektől függően sokféle időjárás társulhat a hidegcseppekhez. A magasban megjelenő hideg levegő labilizáló hatása miatt a nyári félévben gyakran alakulnak ki záporok, zivatarok - írja az OMSZ.

Csütörtökön az ország nagy részén gomolyfelhős, napos idő valószínű. A Tiszántúlon maradhatnak még erősen felhős területek, de estére ott is csökken a felhőzet. Általában csak egy-egy zápor valószínű, a keleti megyékben fordulhat elő még több helyen zápor, esetleg zivatar, majd késő délutánra ott is megszűnik a csapadék. Az északi, északkeleti szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4, 10, délután többnyire 14, 19 fok között alakul, de a Tiszántúlon helyenként hűvösebb is lehet - írják a meteorológusok.