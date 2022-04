Szerdára virradó éjszaka nyugat felől megnövekszik a felhőzet, az ország nagy részén erősen felhős vagy borult idő valószínű, de keleti és déli megyékben lehetnek nagyobb szakadozások. Nyugat felől egyre több helyen várható eső, zápor, egy-egy beágyazott zivatar sem kizárt. Hajnalig északkeleten legkisebb a csapadék esélye. A Nyugat-Dunántúlon megélénkül, néhol megerősödik az északnyugatira forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul.

Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű, dél és kelet felé haladva nagyobb szakadozások is előfordulhatnak. Többfelé valószínű eső, zápor, főként az Alföldön zivatarok is kialakulhatnak. Lokálisan jelentős mennyiségekre lehet számítani. A nap a második felében a Dunántúlon már kevesebb helyen eshet. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 22 fok között alakul, a tartósan csapadékos északi tájakon lesz a leghűvösebb, a Dél-Alföldön pedig a legmelegebb.

Csütörtökön az ország nagy részén gomolyfelhős, napos idő valószínű. A Tiszántúlon maradhatnak még erősen felhős területek, de estére ott is csökken a felhőzet. Az ország nagy részén helyenként, a keleti megyékben több helyen fordulhat elő zápor, majd késő délutánra ott is megszűnik a csapadék. Az északi, északkeleti szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4, 10, délután többnyire 14, 19 fok között alakul, de a Tiszántúlon helyenként hűvösebb is lehet.

Pénteken napos idő várható, általában kevés gomolyfelhővel, csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban többnyire 2, 7 fok között alakul, de a derült, szélvédett északi völgyekben gyenge fagy is lehet. Délután 15, 19 fok lesz a jellemző - írják a meteorológusok.