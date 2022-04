Csütörtökre virradó éjszaka a Dunántúlon és az Északi-középhegység területén fokozatosan megszűnik a csapadék, hajnaltól ezeken a tájakon már a felhőzet is csökkenhet. Ezzel szemben az Alföldön továbbra is több helyen eshet az eső, illetve néhol zivatar is kialakulhat. Az északi, északnyugati szél nagy területen lesz élénk, néhol erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul.

Csütörtökön általában gomolyfelhős idő várható többórás napsütéssel, de a Tiszántúlon késő délutánig még erősen felhős lesz az ég. A keleti megyékben továbbra is várható eső, zápor, illetve egy-egy zivatar is lehet, estére azonban lassanként ott is megszűnik az eső. Másutt csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szelet többfelé erős, a Bodrogközben átmenetileg viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 20, a csapadékos keleti tájakon 13 és 16 fok között alakul.

Pénteken gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban többnyire 2, 8 fok között alakul, de néhány fagyzugos helyen esetleg 0 fok alá hűlhet a levegő. Délután 16, 20 fok lesz a jellemző.

Szombaton napos idő várható gomoly-, illetve fátyolfelhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti, majd a Dunántúlon a délkeleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 2, 7 fok között alakul, de néhány fagyzugos helyen esetleg 0 fok alá hűlhet a levegő. Délután többnyire 18, 22 fokot regisztrálhatunk - írják a meteorológusok.