Csütörtökre virradó éjszaka a gomolyfelhők összeesnek, azonban helyenként lehetnek felhős területek. Elszórtan záporos jellegű csapadék is előfordulhat, legnagyobb eséllyel a Dunától keletre eső területeken. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 fok között alakul.

Csütörtökön fátyol- és gomolyfelhők zavarják majd a napsütést. Záporok, zivatarok elszórtan fordulhatnak elő, legnagyobb eséllyel az északi, északkeleti harmadban. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon néhol megélénkül, záporok, zivatarok térségében erős vagy viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható.

Pénteken az ország nagy részén fátyolfelhős idő valószínű szűrt napsütéssel, emellett gomolyfelhők is képződnek. Délelőtt a nyugati megyékben, a nap második felében főleg a Dunántúlon vastagszik is a felhőzet. A nap első felében néhol, majd egyre több helyen várható záporeső, zivatar (a Dunántúlon és az északi, északkeleti megyékben nagyobb, délkeleten kisebb eséllyel). Ugyanakkor sokfelé száraz marad a talaj. A helyenként megélénkülő déli szél a Dunántúlon északira fordul. Zivatarban erős széllökés is lehet. Hajnalban 7, 13, délután 20, 27 fokot mérhetünk, délkeleten lesz a melegebb idő.

Szombaton a Dunántúl nagy részén vastagabb, összefüggőbb lehet a felhőzet, másutt elsősorban gomoly- és fátyolfelhőkre számíthatunk. A Dél-Alföldön kevesebb, máshol több helyen valószínű eső, zápor, zivatar. Ugyanakkor továbbra is lesznek száraz területek. Zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 26 fok között valószínű. A tartósan csapadékos részeken mérhetjük az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékeket - írják a meteorológusok.