Facebook-bejegyzésük szerint a szél a Balaton környékén, Zalában, Somogyban erős lehet. Azt ugyanakkoz hozzáteszik, hogy ahogy a zóna felbukkanása váratlan volt, úgy a mozgása is bizonytalan.

Veszélyjelzésükben azt írják, hogy szombaton elsősorban a keleti országrészben és az Északi-középhegységben kell zivatarokra számítani, majd a déli óráktól a nyugati, északnyugati területeken is kialakulhatnak. A zivatar várhatóan a vasárnapra virradó éjszaka is kitarthat, elsősorban az északnyugati, északi tájakon, kisebb eséllyel az Alföldön is, majd a reggeli órákra fokozatosan megnyugszik a légkör. A legintenzívebb cellákat felhőszakadás (rövid idő alatt lehulló 20-40 mm csapadék), viharos széllökés (60-80 km/h) és jégeső (jellemzően 1-2 cm) is kísérheti.

Vasárnap a délutáni óráktól ismét aktívvá válik a légkör. Az ország bármely pontján kialakulhat, vagy átvonulhat zivatar, mindezekre legnagyobb esély az Északi-középhegység tágabb környezetében mutatkozik, a maihoz hasonló kísérőjelenségekkel. Itt, illetve az északnyugati területeken heves kísérőjelenségek is társulhatnak a zivatarokhoz: szélvihar (60-90 km/h, néhol ezt meghaladó sem kizárt), jégeső (2-4 cm) és felhőszakadás (20-40 mm). A késő esti órákra várhatóan fokozatosan megnyugszik a légkör - írják.

Szombaton az ország északnyugati, északi harmadán megszűnik vagy jelentősen mérséklődik a hőség, másutt jellemzően 25-28 fok között alakul a középhőmérséklet, sőt a Dél-Alföldön 29 fok körül is lehet. Vasárnap az Alföldön továbbra is 27-29 fok körül alakul a napi középhőmérséklet.