Keddre virradó éjszaka az ország nagyobb részén felhős időre számíthatunk, de kisebb-nagyobb körzetekben szakadozottabb lehet a felhőzet. Szórványosan, legkisebb eséllyel az északkeleti megyékben valószínű további eső, záporeső, néhol zivatar is lehet. A Dunától keletre lehetnek intenzívebb csapadékgócok. Párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. A Dunántúlon az északnyugati szelet hajnalban élénk lökések kísérhetik. Hajnalra 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.

Kedden a déli és keleti megyék fölött felhősen indul a nap, majd gomolyosodni, szakadozni kezd a felhőzet, de másutt is képződnek gomolyfelhők. Főleg délután lesznek hosszabb napos időszakok. Délelőtt még szórványosan - legkisebb eséllyel északkeleten -, majd a nap második felében inkább már csak helyenként lehet további eső, zápor. A csapadék súlypontja a délkeleti országrész fölé helyeződik. A Dunántúlon megélénkül, néhol megerősödik az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható.

Kapcsolódó Aláírta Magyarország az újabb gázszerződést

Szerdán többnyire erősen felhős, délután sokfelé már inkább borult lesz az ég. Reggel nagyobb területen is kevés lesz még a felhő, ott párássá válik a levegő, foltokban köd képződik. Napközben szórványosan fordul elő eső, zápor, késő délutántól a Dunántúlon zivatar is. A többnyire mérsékelt déli, délkeleti szelet néhol élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9, 14 fok között alakul, de északkeleten néhol 7, 8 fok is lehet. A csúcshőmérséklet 18 és 23 fok között valószínű.

Csütörtökön erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a Dunántúlon csökken a felhőzet. Reggel a középső országrészben és a Dunántúlon lehet többfelé eső, zápor, majd a csapadékzóna kelet felé helyeződik át, miközben fokozatosan gyengül. A déli szél egyre többfelé északira, északnyugatira fordul, és élénk, a Dunántúlon erős közeli lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 8, 14, a maximum 14, 20 fok között valószínű - írják a meteorológusok.