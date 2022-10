Az éjszaka első felében sok lesz a felhő, elvétve gyenge, csepergő eső is előfordulhat. Később a jobbára összefüggő frontfelhőzet előbb nyugaton, majd másutt is fokozatosan vékonyodik, szakadozik, a reggeli órákban az ország nagyobb részén kevés lesz a felhő. Hajnalban több helyen párássá válik a levegő, emellett nagyobb eséllyel a Nyugat-Dunántúlon köd, illetve rétegfelhőzet is képződhet. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalra általában 7 és 12 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős tájakon ennél hidegebb is lehet – írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Vasárnap a köd, illetve a rétegfelhőzet fokozatosan zsugorodik, majd várhatóan feloszlik, legkésőbb a nyugati határvidéken. Ezt követően döntően napos, fátyolfelhős időre számíthatunk. Csapadék nem várható, a légmozgás is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul.

Hétfőn a pára, köd zsugorodása, majd feloszlása után jobbára derült vagy gyengén felhős, napos időre számíthatunk, csapadék nélkül. A délkeleti szél főleg Sopron térségében megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 12 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.