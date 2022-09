A nappali órákban gomolyfelhős idő várható többórás napsütéssel, de az Észak-Alföldön, az Északi-középhegység keleti felén, valamint Nyugat-Magyarországon erőteljessé válik a felhőképződés, és ezeken a tájakon alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszakára mindenütt csökken a felhőzet, általában derült vagy kissé felhős lesz az ég, de az említett tájakon továbbra is előfordulhatnak erősebben felhős időszakok - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Hajnalra a szélvédett, derült helyeken pára- és ködfoltok képződnek. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, a középső területeken napközben erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében másutt is lehet átmeneti szélerősödés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8, 15 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 19 és 25 fok között alakul.

A Kelet-európai-síkságon anticiklon található, amelynek területén általában kevés a felhő, és csapadék is csak elvétve alakul ki. Ugyancsak anticiklon alakítja Skandinávia nagy részének időjárását is. A száraz levegő és a derült éjszaka hatására nagy területen süllyed 0 fok alá a hőmérséklet. Ezzel szemben az Északi-tenger felett ciklon örvénylik, amelynek hatására Európa északnyugati részén, valamint a ciklonhoz kapcsolódó frontrendszer miatt Dél-Skandináviában, Lengyelországban és Belaruszban is változékony, gyakran csapadékos az időjárás.

Ugyancsak ciklon helyezkedik el a Kárpát-medence felett, ami miatt térségünkben is sokfelé esik, helyenként zivatarok is kialakulnak, olykor felhőszakadás kíséretében. Magyarországon, a Balkán-félsziget hegyei közt, valamint Észak-Olaszországban több helyen előfordul 60 mm-t meghaladó csapadékösszeg. Vasárnap estig a Kárpát-medencét elhagyja a sekély ciklon, egyre többfelé süt ki a nap, de lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak.