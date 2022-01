A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. pályázatán a nettó vételár fele, de legfeljebb 500 ezer forint támogatás nyerhető el - írja az MTI. Itt lehet pályázni.

A HUMDA a Zöld Busz program mellett az elektromos meghajtású közlekedési eszközök támogatási rendszerének kezelését is átvette. Az e-cargo-pályázat lesz az első, amelyet már az ügynökség indít el - mondta Weingartner Balázs, a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A magyarországi egyéni vállalkozók egy, a gazdasági társaságok, civil szervezetek, egyesületek, egyházi szervezetek és önkormányzatok maximum öt e-cargot szerezhetnek be utófinanszírozott támogatással.

A kereskedelmi forgalomban megvásárolható, elektromos segédmotorral felszerelt, pedálhajtású, kifejezetten teherszállításra kialakított felülettel rendelkező kerékpárok legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye 250 W vagy annál kisebb lehet. Olyan új biciklikre kapható támogatás, amelyeknél a motor kikapcsol, ha a kerékpáros nem folytatja tovább a pedálok hajtását, vagy ha elérné a 25 km/h sebességet. A hasznos teherbírásnak el kell érnie az 50 kilogrammot, valamint feltétel a nyomatékszenzoros vezérlés is. Kerékpáronként 1 pót akkumulátor beszerzése is támogatott. A kereskedők január 24-től tudnak regisztrálni a pályázatra.

A Klíma- és természetvédelmi akciótervhez kapcsolódó pályázat vissza nem térítendő támogatása a belvárosi térségekben szállítási tevékenységet, vagy gyakori utazásokat igénylő szolgáltatást végző cégeknek és civil szervezeteknek nyújt alternatívát. Az elektromos rásegítésű teherszállító kerékpárok a kisteherautóknál jóval olcsóbbak és kedvezőbbek a fenntartási költségeik, kisebb a helyigényük, emellett hozzájárulnak a levegőszennyezettség és a zaj csökkentéséhez - mondta az államtitkár.

A közlekedési szektor okozza a hazai károsanyag-kibocsátás 20 százalékát, a 2050-es klímasemlegességi cél eléréséhez ezen a területen is jelentős lépésekre van szükség - véli Steiner Attila. Ezért is támogatta a kormány egyebek mellett az elektromos személygépjárművek vásárlását, csaknem 20 milliárd forintot fordítottak erre az elmúlt négy-öt évben. Példaként említette, hogy sikeres volt az elektromos rásegítésű kerékpárok vásárlását támogató program is.