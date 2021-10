Megjelent az IHME friss matematikai modellszámítása Magyarországra vonatkozóan: ez alapján a koronavírus negyedik hulláma még több fertőzést hozhat az év végéig, mint a tavaszi harmadik fellángolás.

Bár az ilyen statisztikai előrejelzések hatásossága elég korlátozott, különböző változókkal súlyozott függvényekkel számítják ki a várható fertőzési és halálozási számokat, de az eddigi járványgörbéket viszonylag pontosan jósolta meg a washingtoni szervezet: 2020. október 21-én megjelent elemzésükben november 27-re 115 fős napi halálozással számoltak, ami akkor telitalálat volt. Viszont azt is érdemes megemlíteni, hogy a második hullám tetőzésére 145-150 fő közötti halálozást vetítettek előre, amit a valóság - noha időközben korlátozásokat vezetett be a kormány - felülmúlt: december elején 190 életet is követelt a koronavírus egyetlen nap alatt.

A most közölt becslések alapján ennyire súlyos nem lesz a helyzet: ha a jelenlegi adatokból következtethető trend folytatódik, akkor 156-158 közötti lesz a legmagasabb halálozási szám december 19-én. Ha valamilyen külső tényező miatt - például romlik az emberek fegyelme, kevesebben figyelnek a távolságtartásra - egy ennél is rosszabb forgatókönyv valósulna meg, akkor még az lehet valószínű, hogy a negyedik hullám tetőzése pont a karácsonyi időszakra (december 23-25.) esne, amikor akár 230-231 fős napi halálozási adat is elképzelhető. Ez ha kicsivel is, de elmaradna a 2021 márciusában és áprilisában látott 250-et is meghaladó adattól. Viszont 2022. január 1-ig a jelenlegi állapotok alapján végzett számítások alapján az összes áldozat száma 36 429 főre emelkedhet.

A Bill Gates által is támogatott IHME úgy számol, hogy a december eleji járványcsúcson a magyarországi kórházi kapacitásból 8476 ágyat foglalhatnak el a koronavírusos betegek, 3328 intenzívágyas kapacitást lekötve. De ennél is érdekesebb, hogy a tényleges fertőzésszámnál rosszabb helyzetre számítanak december 21-ig, mint volt idén tavasszal. Akkor úgy számoltak, hogy a PCR-teszttel igazolt fertőzöttek és teszttel nem azonosított fertőzésszám 24,5-28 ezer között is lehetett - a hivatalos adatok szerint a rekorder március 26-i napon 11 265 azonosított fertőzött volt csak -, most viszont azt tartják a legvalószínűbbnek, hogy a november 20-25. közé várt járványcsúcson a jelenlegi trendek szerint az azonosított és azonosítatlan fertőzöttek száma meghaladhatja majd a 24 ezer főt is. A legrosszabb forgatókönyvük szerint - vagyis amennyiben az emberek nem figyelnek majd egymásra, a távolságtartásra és a higiéniai előírásokra -, akkor a járványcsúcs csak november 28. körül lesz majd, az új fertőzések napi száma pedig 36 ezer körül alakulhat.

Viszont arra is készítettek egy modellt, ha ismét kötelezővé tennék a maszkviselést a zárt terekben és az utcákon: ekkor 1100-1200 között lehet a napi tényleges fertőzésszám, viszont lassabban is laposodna el a járványgörbe: januárra még napi 1500 körüli tesztelt és teszteletlen új fertőzöttet várnak.

Az egyik legrosszabb adat az IHME előrejelzéséből, hogy nem számolnak azzal, hogy a lakosság átoltottságának aránya nem mozdul el az EU-s vert mezőnybe tartozó 61 százalékról januárig.

Az összes aktuális grafikont ezen az oldalon nézheti meg.