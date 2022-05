Ahhoz, hogy sokáig élvezhessük a frissen vásárolt kenyér, péksütemény ízét, a megfelelő tárolást kell számára biztosítanunk. Az sem jó, ha túl sok nedvesség éri, ám kiszáradni sem szabad hagynunk. Továbbá a penész is veszélyes ellenség számára, amit szintén okozhat a túl száraz, vagy a túl nedves levegő. A műanyag zacskó nem épp a legjobb választás, ha a kenyér vagy egyéb péksütemény tárolásáról van szó. Érdemes beszerezni egy kenyértartót, mert nemcsak a „mindennapi” kenyerünk helye, de konyhánk dísze is lehet - írja a Nébih által működtetett Ételt csak okosan! oldal, és el is magyarázza, milyen a jó kenyértartó.

Ha olyan szerencsések vagyunk, hogy finom, ropogós, frissen sült kenyeret vásároltunk, ami még meleg – ha a hazaszállításhoz használjuk is –, otthon feltétlenül vegyük ki a műanyag zacskóból. Ilyenkor, amikor nincs ideje a polcon kihűlni a kenyérnek, igyekszik mindezt a csomagolásban megtenni. Ám a zacskóból az így keletkező víz nem tud kijutni, és gyorsabban vezet penészedéshez. Hagyjuk a pulton, hogy kihűljön, és csak utána kerüljön a helyére - tanácsolják.

Ne tartsuk a hűtőben!



Akadnak, akik – főleg a nyári hónapokban – a hűtőszekrényben tárolják a kenyeret. Habár így nem megy olyan hamar tönkre, azért mégsem ajánlatos, mivel hamar elveszítheti a víztartalmát és az íze sem ugyanolyan. Az ideális hőmérséklet a pékáruk számára a 18–22 ⁰C közötti hőmérséklet.



A szeletelt kenyérnél probléma lehet, hogy a „nyitott” felületeken könnyebben megtelepszenek a penészgombák, vagy könnyebben kiszáradhatnak. Ha valamiért félbe kell vágni egy egész kenyeret, a javaslat szerint mindig a vágott felületével lefelé kell tárolni, így is akadályozva a gyors kiszáradást.

Miért jó nekünk a kenyértartó?

Akár nagyobb mennyiség tárolására is lehetőségünk van, ha kenyértartót veszünk, és ezt a mennyiséget tovább frissen tarthatjuk, mintha csak zacskókban tárolnánk. És költséghatékonyabb egy tárolót beszerezni, mint kidobálni a penészes kenyeret - írják a szakértők.

Fa? Fém? Kerámia? Műanyag?

A lényeg, hogy a kenyerünk védett helyen legyen, ám biztosított legyen számára a megfelelő szellőzés. Nem árt, ha a tároló lélegző anyagból van. Legyen a tartónk fából, műanyagból, kerámiából, esetleg fémből, igazából mindegyik anyagnak megvan az előnye és a hátránya is.

Kenyértartó, ha műanyag

Ha a műanyag zacskó nem volt megfelelő, akkor az ugyanolyan anyagból készült doboz vajon alkalmas lesz kenyér tárolására? Nem kifejezetten. A kenyérből távozó nedvességet nem veszi fel a műanyag tartó, így nem a legjobb megoldás a kenyér tárolására. A péksüti így ragacsos felületű lesz, és csupán néhány napig élvezhetjük a frissességét.

Kenyértartó, ha kerámia

Nagyon sokan erre a természetes anyagra esküsznek, vannak, akik a máshol már jól bevált római tálat használják erre a célra. Ez az anyag nagyon is lélegzik és felveszi a felesleges vizet. Ha ilyen tartót választanánk, arra ügyeljünk, hogy ne legyen a tál mázzal bevont. Habár így könnyű tisztítani, viszont kevésbé szívja be a nedvességet, így hamarabb beindulhat a penészedés.

Kenyértartó, ha fém

Stabilnak stabil, és könnyen is tisztítható, csupán egy benedvesített kendőre van szükség, amivel áttöröljük kívül és belül, majd folyó vízzel leöblítjük.

Habár egy jól megválasztott modell szépen illeszkedhet a konyha berendezéséhez, mielőtt ennél döntünk, vegyük figyelembe, hogy ez az anyag nem lélegző anyag. A nedvesség így nem tud távozni a tartóból, így hamar penészgombák keletkezhetnek.

Habár kis lyukak vannak általában a tartó hátoldalán, mégis érdemes néha szellőztetni. Fém esetén megeshet, hogy a kenyér átveszi a tartó szagát, ízét. Hogy ezt kivédjük, tartsuk papírzacskóban a kenyeret.

Kenyértartó, ha fából van

Antibakteriális hatása miatt lehet közkedvelt a fából készült változat. Mivel porózus anyag, így hagyja a benne tárolt kenyeret szellőzni. Szintén ennek köszönhetően, a pékáruból távozó nedvesség a fa mélyebb rétegeibe jut.

Ám ami előny, az gyakran hátrány is: mivel a tartó anyaga felveszi a vízből távozó nedvességet, ám vissza azt már nem engedi, azért a kenyér hamarabb kiszáradhat. Ezt a kiszáradást úgy késleltethetjük, ha a pékárut a pékségben kapott papírzacskóban hagyjuk és úgy tesszük be a tartóba. Ezenkívül a fa tisztítása körülményesebb.