Újabb bizonyítványt kapott Magyarország a válságkezeléséről

Az IMF igazgatósága kiadta a magyar gazdaságról szóló éves jelentését, amelyben megállapítják, hogy a magyar kormány megfelelő választ adott a koronavírus-járvány által generált válságra és a jegybank is alapvetően jól vizsgázott. A magyar gazdaság többek között ennek is köszönhetően idén 6 százalék feletti ütemmel növekedhet. Az IMF ugyanakkor elemzésében a bizonytalanságra és a kockázatokra is figyelmeztet, illetve a kormány néhány lépésének felülvizsgálatát is javasolja.