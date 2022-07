Magyarország teljesítette az IMF Speciális Adatközlési Szabvány (SDDS) Plusz - az adatszabvány-kezdeményezések legmagasabb szintje – követelményeit – közölte a Nemzetközi Valutaalap.

J. R. Rosales, az IMF Statisztikai Főosztályának megbízott igazgatója üdvözölte Magyarország csatlakozását, és megjegyezte, hogy "az SDDS Plus szerinti új adatkészletek terjesztése felbecsülhetetlen értékű lesz a magyar pénzügyi szektor teljesítményének, a határokon átnyúló pénzügyi kapcsolatoknak és a gazdaság sokkokkal szembeni sebezhetőségének mélyebb megértéséhez és megalapozottabb értékeléséhez".

Az SDDS Plus az SDDS-re épül, és célja, hogy a statisztikailag fejlett országokat átfogó, időszerű és megbízható gazdasági és pénzügyi adatok közzétételével segítse a folyamatos gazdasági és pénzügyi integráció környezetében. Az IMF adatstandard-kezdeményezések tizedik felülvizsgálatának 2022. februári lezárásakor az IMF igazgatótanácsa elismerte, hogy számos SDDS-ország jelentős előrelépést tett az SDDS Plus átállásában, és több országot is az átállásra ösztönzött.

Az adatszabványkezdeményezéseket az 1990-es évek közepén hozták létre a tagországok adatátláthatóságának fokozása és a megbízható statisztikai rendszerek fejlesztésének előmozdítása érdekében. Az adatterjesztési szabványok szükségességére az 1990-es évek közepén, majd a 2000-es évek végén a pénzügyi válságok hívták fel a figyelmet, amikor az információs hiányosságok szerepét látták.