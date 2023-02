Az IMF szakértői szerint a 2022-es 4,9 százalékos növekedésről idén mindössze 0,5 százalékkal bővülhet a magyar GDP. 2024-re már 3,2 százalékos bővülésre számít a Valutaalap. A friss értékelésben kiemelték, hogy a gazdasági egyensúlytalanságok növekedtek az utóbbi időszakban, a növekedés már a jelenlegi előrejelzés szerint is lassul, és számottevő kockázatok vannak, melyek még akár jelentősen ronthatják is a kilátásokat – számolt be róla a Portfolio.

Az IMF kiemeli, hogy a 2021-2022 fordulóján látott laza fiskális politika (költségvetési kiköltekezés) mellett több sokk is érte a magyar gazdaságot, amelyek az inflációt élénkítették és a folyó fizetési mérleg egyenlegét jelentősen rontották. Az ország devizatartalékai továbbra is megfelelőek az elemzés szerint. A külső finanszírozási körülmények is számottevően javulhatnak, a folyó fizetési mérleg hiánya a GDP 8,1 százalékáról 4,6-ra csökkenhet. A következő kockázatok viszont fennállnak:

az uniós források sorsa,

a gyengébb külső kereslet,

a vártnál magasabb nyersanyagárak,

a magasabb globális finanszírozási költségek,

a tartósan magas infláció vagy

az esetleges földgázhiány.

Kulcsfontosságú a szigorú gazdaságpolitika megőrzése

Az IMF a folyamatos gazdaságpolitikai szigorítására ösztökél annak érdekében, hogy a sérülékenységünk csökkenjen. A szigorú gazdaságpolitikai mixnek a fenntartása a jövőben is kulcsfontosságú lesz, hogy az inflációt a jegybanki cél környékére szoríthassák le, csökkenjen a költségvetés hiánya és a folyó fizetési mérleg deficitje, illetve mérséklődjön a GDP-arányos államadósság. Célzott támogatásra lesz szükség, hogy a háztartások átvészeljék a megélhetési költségek drasztikus emelkedését.

A Valutaalap szerint fontos lett volna az eredetileg tervezett 3,5 százalékos költségvetési hiánycélhoz ragaszkodni ahelyett, hogy tavaly év végén ezt 3,9 százalékra emelték. Az IMF úgy látja, hogy az Orbán-kabinet túl korán használta fel azt a mozgásteret, amit az esetleges kockázatok kivédésére kellett volna fenntartania.

A pénzügyi szervezet szerint a kamattámogatott hiteleket ki kellene vezetni, azok ugyanis szembe mennek a jegybanki törekvésekkel. Az IMF úgy látja, a magyar bankok tőkeellátottsága megfelelő, ugyanakkor a kihívásoktól terhelt gazdasági környezetben továbbra is alapvető fontosságú a szigorú felügyeleti ellenőrzés fenntartása.