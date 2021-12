Az ismét megemelt, így már 13,5 milliárd forintos keretösszeg mintegy 350-400 alapkutatási projekt megvalósítását, kimagasló tudományos eredmények elérését, új módszerek és eljárások kidolgozását, a természeti és társadalmi jelenségek mélyebb megismerését segítheti.

Az egyéni kutatóknak, kutatócsoportoknak szóló pályázat az előző évekhez hasonlóan ezúttal is öt alprogrammal indul útjára. A Posztdoktori kiválósági program pályafutásuk korai szakaszában támogatja azokat a fiatalokat, akik tudományos fokozatukat öt évnél nem régebben szerezték meg. A Fiatal kutatói kiválósági program már a saját kutatási téma elindításában és az önálló kutatócsoport létrehozásában nyújt segítséget. A tapasztaltabb kutatók és az általuk vezetett kutatócsoportok a több mint 30 éves múltra visszatekintő Kutatási témapályázat mintájára indított alprogramban igényelhetnek támogatást. A két további alprogram pedig ismét a magyar-osztrák és magyar-szlovén együttműködésekben tervezett projektek megvalósításához járulhat hozzá.

Az utóbbi években jelentősen csökkentek a támogatások felhasználásával járó és a költségelszámoláshoz kapcsolódó adminisztratív terhek. A most megjelent felhívásban növekedett a támogatás közvetlen kutatási célokra fordítható hányada. A posztdoktori rendszert a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségének megteremtése tette még rugalmasabbá. A közfinanszírozású projektekben kiemelt követelmény a színvonalas publikálás, így a kutatási eredmények a nemzetközi tudományos közösség és a széles nyilvánosság számára is láthatóvá válnak. A nyertes kutatók feladata, hogy publikációikat a nyílt hozzáférés (Open Access) jegyében térítésmentesen elérhetővé tegyék. Az OTKA támogatási rendszer ennek költségeire is projektenként elkülönített fedezetet biztosít.

A részletes pályázati kiírás az NKFIH honlapján érhető el. A benyújtási határidő – alprogramtól függően – 2022. februári vagy márciusi lehet. Az eredményhirdetés 2022 nyarán várható, a nyertes projektek szeptembertől indulhatnak el.