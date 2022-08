Júniusban az éves összevetésben számított infláció 11,7 százalék volt. Az előtte levő hónapokban is folyamatosan gyorsult az infláció. Az év első két hónapjában ez leginkább a nyersanyagárak emelkedésének volt köszönhető, valamint annak, hogy a kormány a választások előtt döntött a családosok szja-visszatérítéséről és a teljes 13. havi nyugdíjak kifizetéséről. A két pénzosztás jelentős fogyasztóerőt hozott be úgy a piacra, hogy a szolgáltatók és gyártók már szenvedtek a magas energiaáraktól is, vagyis már ekkor folyamatosan drágultak a szolgáltatások (pl. a vendéglátás) és a bevásárlás.

A Magyar Államkincstár első hathavi adatai alapján a magas infláció nagyon megdobta a költségvetés áfabevételeit: közel 800 milliárd forinttal többlete lett az államnak 2022 első félévében, mint az előző év azonos időszakában. A többlet a választás előtt kiosztott szja-visszatérítésnél 100 milliárd forinttal magasabb összeg – írja az Átlátszó.

A portál idézi a K&H biztos jövő felmérését, amely szerint a családoknak juttatott milliós tétel 33 százalékát a mindennapos kiadások finanszírozására költötték a válaszadók. Ez a magas arány érthető annak fényében, hogy az élelmiszerek ára több mint 22 százalékkal nőtt.”

A kormány eredetileg 550-580 milliárd forintos kiadásnak gondolta az szja-visszatérítés, de 2022 márciusában Varga Mihály pénzügyminiszter már arról beszélt, hogy az addig kifizetett összeg már a 650 milliárd forintot közelítetett. Végül az infláció ezt a veszteséget ledolgozta a MÁK 764 milliárd forint közeli áfatöbblete alapján.

Érdekesség, hogy a jövő évi költségvetésbe még az ideit is meghaladó áfabevételt terveztek be, miközben éves szinten 10-12 százalékos inflációt tart reálisnak a kormány, amely ezúttal nem tervez hivatalosan komolyabb pénzosztást. Ahogy arról korábban írtunk, hozzányúlhat a kormány az áfaszabályokhoz még az idén.