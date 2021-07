Most érhettük el a 2021-es inflációs csúcspontot, az adat továbbra is 2012 vége óta nem látott rekordot jelent - kommentálta a friss adatokat Virovácz Péter, az ING Bank Zrt. vezető elemzője. A 0,6 százalékos havi áremelkedés szintén magasnak mondható, vagyis az alacsony bázis mellett a jelenlegi alapfolyamatok is gyorsítják az inflációs mutatót. Szintén gyorsult a maginfláció, ami szintén arra utal, hogy nem csak a volatilis tételek áralakulása befolyásolta az inflációt.

Az élelmiszerek inflációja 3,2 százalékra gyorsult, melyben az éttermi étkezés több mint 6 százalékos éves bázisú drágulásának is jelentős szerepe van. Szintén az újranyitáshoz köthető, hogy a szolgáltatások inflációja rendkívüli mértékben megugrott. A tartós fogyasztási cikkeknél továbbra is gyorsuló inflációval szembesülünk.

A júniusi inflációs adat jelentősen felülmúlta az MNB várakozását is (5,3 vs. 4,9 százalék), ami Virág Barnabás alelnök szavaiból kiindulva könnyen lehet, hogy a nagyobb léptékű kamatemelés felé mozdítja a jegybanki döntéshozókat a júliusi ülésen - fogalmazott Virovácz. Véleménye szerint nőtt annak a valószínűsége, hogy júliusban ismét 30 bázisponttal, 1,2 százalékra emeljék az alapkamat és az egyhetes betéti kamat mértékét. Az év egészében pedig továbbra is 4,5 százalékos inflációra számít, mivel a következő hónapokban enyhülhet az infláció, ám a bázishatások nyomán az év vége felé ismét 5 százalék felett alakulhat az áremelkedés éves üteme.

Ahogy arra számítani lehetett, a járványkorlátozások enyhítése miatt a szolgáltatásoknál komolyabb áremelkedés következett be. Az ingyenes parkolás eltörlése felfelé húzta a mutatót, de drágulás volt az éttermekben és a belföldi utazásoknál is májushoz viszonyítva - állapította meg Németh Dávid, a K&H Bank Zrt. vezető makrogazdasági elemzője.

A maginflációs adatokból is az látszik, hogy a szolgáltatásoknál és a tartós fogyasztási cikkeknél emelkednek az árak. Ráadásul a júniusi eredmény már megközelíti a jegybank toleranciasávjának felső határát. Az úgynevezett keresletérzékeny és a ritkán változó árú termékek inflációja évtizedes csúcsra emelkedett júniusban, továbbá az inflációs várakozások - hasonlóan az előző hónaphoz - magas szinten voltak. A szakember szerint a júliusban és augusztusban átmenetileg lassulhat az infláció, szeptembertől azonban újból gyorsulás jöhet, ennek eredményeként 5 százalék körüli mutatóra van kilátás.

Az adatok alátámasztják, hogy szükséges volt a kamatemelési ciklus elindítása, ráadásul még számos felfelé mutató kockázatot jelentenek a nyersanyagárak másodkörös hatásai, az újranyitás miatt felrobbanó kereslet, amit a kínálat lassabban tud követni, a munkaerőhiány miatt várhatóan érdemben megugró bérek - mondta Suppan Gergely, a Takarékbank Zrt. vezető elemzője. A prognoszta az idei inflációs várakozását 4,6 százalékra emelte, míg jövőre - számos bázishatás miatt - 3,2 százalékra számít. Eközben a 2020 elejéhez képest lényegesen gyengébb forint erősítheti az inflációt.