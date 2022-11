A fogyasztói árak októberben 21 százalékkal emelkedhettek, amivel egy újabb, több évtizedes rekord dőlhetett meg: utoljára 1996 októberében mértek ekkora inflációt hazánkban - derül ki a Világgazdaság elemzői konszenzusából.

Továbbra is elsősorban az élelmiszerek gyorsuló áremelkedése lesz a fő felhajtóerő a fogyasztóiár-index alakulásában – mondta Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki szerint már szeptemberben is több mint 35 százalékos éves inflációt mértek az élelmiszerek esetében. Ez októberre már meghaladhatta a 38 százalékos értéket is.

Szakértők szerint lemondhatunk arról, hogy valaha visszatérjenek az élelmiszerárak a „normális” szintre, egy darabig még biztosan kitart az extrém áremelkedés.

Több sokk hatása



Az októberi inflációs adat várakozásaink szerint további emelkedést mutat majd, ám nagyon nem mindegy, hogy ez mekkora lesz, mivel most jelenhet meg több ársokk hatása – mondta Regős Gábor, a Makronóm Intézet szakmai vezetője, aki számos olyan egyedi tényezőre is felhívta a figyelmet, amely érdemben meghatározta a havi pénzromlás mértékét.

Egyrészt ekkor indult az új gázév, tehát sok vállalkozás ekkor szembesült a korábbinál jóval magasabb gázszámlával, másrészt a szeptemberi kamatdöntés után a forint zuhanórepülésbe kezdett, és a jegybank közbelépéséig érdemben vesztett értékéből, ami szintén felfelé hajthatta az inflációt.

Ráadásul az októberi adatokban a korábbinál hangsúlyosabban jelenhetett meg az aszály hatása is, így az élelmiszerárak tovább növekedhettek, ami a havi infláció mintegy felét adhatta.