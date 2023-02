A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatdöntését követően, melynek során változatlanok maradtak a monetáris kondíciók – értékelt Virág Barnabás, az MNB alelnöke.

Közeleg a fordulat

Elmondta, hogy a még mindig igen magas infláció szerkezete már változott: az élelmiszerinfláció gyorsulása megállt, de még nem tetőzött az adat, miközben a szolgáltatásoknál még gyorsult is az inflációs ütem, ehhez döntően két szektor, az egészségügyi és a telekommunikációs szolgáltatások járultak hozzá. Mindeközben a gazdaság lassulása visszafogja a vásárlóerőt, ami gátat fog szabni az áremelési lehetőségeknek.

A jegybank szerint az immár megjelenő dezinflációs hatások tovább erősödnek, az infláció fordulatát okozva. A világpiaci energia-, nyersanyag-, és élelmiszerárak az orosz-ukrán háborút megelőző szintjük alá csökkentek. A jelenlegi szigorú monetáris kondíciók elősegítik a másodkörös inflációs hatások elkerülését. Az első félév során megkezdődhet a hazai infláció lassú csökkenése, amely a második félévben már gyorsulhat.

Fizetési mérleg

A folyó fizetésben kedvező folyamat indult meg, a hiány erősen csökkent egyrészt az európai energiaárak csökkenése, másrészt a belföldi szereplők megfontoltabb vásárlásai miatt, amely mérsékelte az importot, végül pedig az export is erősödött, amiben már az akkumulátorgyártás felfutásának is szerepe van. A trendszerűség megítéléséhez azonban szükség lesz a januári, februári adatokra is.

Stabil alapkamat, egyéb eszközök

Az MNB a kamatemelés mellett más jegybanki eszközöket is alkalmazott az infláció elleni harcban, célja az volt, hogy a monetáris transzmisszió hatékony legyen, vagyis az MNB által meghatározott kamatszintek minél inkább érvényesüljenek a rövidtávú piaci hozamoknál.

Az alapkamat és a kamatfolyosó változatlan, és nincs is napirenden a módosítása, az inflációt meg kell törni és az árstabilitás irányába terelni, és ez egy hosszabb folyamat. Ami az egynapos jegybanki eszközt illeti: azt októberben akkor vezeték be, amikor az ország iránti bizalom megborult. Azóta ez sokat javult, de ennek is trendszerűnek kell lennie, hogy ezt a jelenleg 18 százalékos eszközt ki lehessen vezetni.

Forintárfolyam

A jegybanki lépések, köztük elsősorban a diszkontkötvény rendszeres alkalmazása, helyreállították a swappiac egyensúlyát, amelynek eredménye megmutatkozik a forint árfolyamának stabilizálódásában.