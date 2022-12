Magyarország is felkerült a Világbank legújabb tízes toplistájára, amely összesítette, hogy az utóbbi időben mely országokban drágultak az élelmiszerek a legnagyobb mértékben.

Az inflációs jelentés szerint a listát Zimbabwe vezeti 321 százalékos emelkedéssel, utána Libanon 203 százalékkal majd Venezuela következik több mint 150 százalékos inflációval.

Az európai országok közül egyedül Törökország és Magyarország került be az aktuális inflációs lista első tíz helyezettje közé.

A Világbank megállapítása alapján Magyarországon 44 százalékkal szálltak el a közelmúltban az élelmiszerárak.

A KSH közlése alapján 2022 novemberében a fogyasztói árak átlagosan 22,5 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Az élelmiszerek ára 43,8 százalékkal lett magasabb, a hústermékek esetében még ennél is nagyobb, 50 százalék fölötti drágulás tapasztalható.

Below ⬇️: the 10 countries with the highest food price inflation in the latest @WorldBank assessment. https://t.co/MpfUXTJvpj pic.twitter.com/FIVdY7zDCv