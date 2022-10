Kemenesi Gábor virológus szerint várhatóan dupla erővel, súlyosabb járványt okozva térhet vissza az influenza-vírus és az újabb Covid-hullám.

A déli féltekén ennek voltak már jelei, ott a szokottnál is korábban indult az influenza szezon. S ha ott nem is voltak rekord magasak az esetszámok, nagyon sok megbetegedés történt és megszokottnál nagyobb arányban fiatalok körében. Hasonlóra számítunk itt, az északi-féltekén is. Főleg azért, mert a maszkhasználattal és a távolságtartással két szezonban gyakorlatilag alig találkozott a lakosság az influenza-vírussal. Így az elmúlt két évben egyszerűen kihagytuk az immunrendszer emlékeztetését - írja a Népszava.

Ezért nagyon fontos idén az oltás.

Kemenesi Gábor hangsúlyozta: az influenza vírus érkezése mellett készülni kell az újabb Covid-hullámra is. Ez utóbbi mutációiból több is cirkulál Európában. Az új változatokra is jellemző, hogy a szervezet védelmi rendszerének kikerülése felé mutálódnak.

Ezért logikus, hogy a kockázati csoportok – az idősek, a tartósan betegek, az egészségügyben dolgozók – védelmét maximalizáljuk.

A Covid esetében az alapimmunizáció a három oltás

A nemzetközi ajánlások hat havonta javasolják az újabb megerősítő vakcinák felvételét az említett csoportoknak.

Magyarországon az influenza-fertőzéstől különösen védendők - a 60 év felettiek, a krónikus betegek, várandósok, babát tervezők, egészségügyi dolgozók, szociális és bennlakásos intézmények dolgozói, ápoltjai – legalább 3,5-4 millióan vannak. Ám az elmúlt évek átlagában közülük is csak körülbelül minden ötödik adatta be magának az influenza elleni vakcinát.