Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházását a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezi: a teljes projektben a közel 1 kilométeres paksi Duna-híd és a most átadott 5124-es út mellett kiépül a hídhoz vezető 512-es főút is az M6-os autópálya és Kalocsa között. A hídhoz, valamint a környező településekhez és az M6-oshoz kapcsoló 512-es és 5124-es utak végleges kivitelei terveit a Speciálterv Kft. készítette el.

A szerdán átadott út a Duna nyugati partján új nyomvonalon jött létre, Faluhelypusztánál keresztezve a még épülő 512-es utat. A kétsávos új út 11,2 kilométeren épült ki összekötve Paksot és Gerjent.

A projektben az új útszakasz építése mellett 1,5 km meglévő útszakasz építettek át, illetve két meglévő szintbeni csomópontot alakítottak át, és közműkiváltásokat is elvégeztek.

Az átadó eseményen az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára is részt vett. Ágh Péter felhívta rá a figyelmet, a vidéken élők nagy problémája, hogy az emberek nagy távolságot tesznek meg a munkába járás, egy bevásárlás vagy éppen egy családlátogatás miatt.

Ezért is vezettük be a vármegyebérleteket, de ugyanilyen fontos az infrastruktúra fejlesztés is

– hangsúlyozta a politikus, aki köszöntőjében paksi Duna-híd építésének jelentőségéről is beszélt, amelynek része a most elkészült új útszakasz is.