Különösen jól teljesített a VIII. kerület, és felzárkózott az élbolyhoz az egyébként kevésbé keresettek közül Kőbánya és Pesterzsébet is. A budai oldalon általában kisebb volt az érdeklődés, veszített varázsából a XI. kerület is, amely még tavaly és tavalyelőtt is slágernek számított. A papírformának megfelelően keresettek maradtak az első negyedévben is a VI., VII., XIII. és XIV. kerületi ingatlanok – írja az enpenzem.hu.

Az alacsonyabb árakat keresők számára vonzóbbá válhatnak azok az otthonok is, amelyek olyan ingatlanban találhatók, ahol a jogi helyzet nem rendezett. Ezeket a lakásokat általában kedvezőbb áron lehet megvenni. A dél-pesti régióban kifejezetten sok az ilyen osztatlan közös tulajdon.

A jogi helyzet rendezettsége a hitel felvétele miatt is fontos. Manapság azonban a magas kamatok miatt sokkal kevesebben tervezik, hogy kölcsönfelvétellel veszik meg álmaik otthonát.

A Duna House a jegybanki adatokra hivatkozva úgy látja, hogy az idei első negyedévben a felvett lakáscélú jelzáloghitelek 67 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól. Ez az adat a hitelpiac éledezését is mutatja, hiszen az első két hónapban az összes folyósított lakáshitel összege alapján ötödére zsugorodott a piac.

Sok problémát okozhat az osztatlan közös tulajdon

Most többen vesznek a megtakarításaikból ingatlant, akár osztatlan közös tulajdonút is. Az ilyen lakások kárainak kifizetését azonban megtagadhatják a biztosítók, és a CSOK-hoz, valamint a lakástakarékpénztári megtakarításhoz sem lehet hozzájutni. Olyan is előfordult, hogy az új tulajdonos nem tudott bejelentkezni a frissen vett otthonába. Kérését azzal tagadták meg a hatóságok, hogy „a lakás nem azonosítható”.

Sok gondon segíthet, ha az ingatlannál létezik használati megosztás.

A használati megosztási megállapodásban a tulajdonostársak rögzítik, hogy az ingatlan mely részének használatára melyik tulajdonostárs jogosult, rendezi a közös használatú területek fenntartásával, állagmegóvásával kapcsolatos feladatokat és a költségek viselésének módját is. Ilyen megállapodással elvben még hitel is felvehető.