Az ingatlanközvetítő vállalat az idei első félévben több mint 82 ezer ingatlan adásvételt vár, amelyhez körülbelül 576 milliárd forint lakáscélú hitel kapcsolódik a jegybank adatai és a Duna House becslése alapján. Az elemzés szerint mindkét piacra kiemelt hatást gyakoroltak az otthonteremtési kedvezmények kibővített és új lehetőségei, amelyek a várakozások szerint az idei év második felében és 2022-ben továbbra is aktív ingatlanpiacot eredményeznek majd.

A mostani, nyári időszak után újra erősödő őszi időszakot várnak a szakemberek 2021-ben: az ingatlanpiaci tranzakciószámokat nézve a Duna House éves szinten az év elején előre jelzett 130-150 ezres sáv tetejére várja a piacot.

Budapesten a legnagyobb, 32 százalékos arányban 20 millió forint felett volt a jelzáloghitelek értéke, míg a keleti és a nyugati országrészben a 10-15 millió forintos tranzakció volt a legnépszerűbb. Az átlagos hitelnagyság a fővárosban 17,8, vidéken pedig 12,5-13 millió forint körül volt az év első hat hónapjában. A jelzáloghitelt igénylők többsége 20 éves futamidővel kalkulál, a legalább 10 évig fix kamatozású hitelek aránya pedig továbbra is a legmagasabb. A 2021. második negyedévi, országos csokigénylés aránya 29,2 százalék volt, ami az előző időszakhoz képest 3,3 százalékponttal magasabb érték.

Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője szerint a következő évben sem várnak változást, hiszen a családteremtési támogatások még 2022-ben is elérhetők lesznek, ráadásul az új termékek, mint például az államilag támogatott zöldhitel, tovább növelhetik a lakáspiaci aktivitást. Hozzátette: fontos, hogy a nehezebb helyzetben lévő családok is részesüljenek a támogatásokból, ehhez a minimálbér tervezett emelése nagy segítség lehet. A mostani szinthez viszonyított 20 százalékos emelés jelentős lenne, mivel a tervezett, 200 ezer forintos minimálbérrel számolva, akár 4,5 millió forinttal nagyobb költségvetésből is gazdálkodhatnak a családok.

Az egyik elméleti modell szerint például ha a házaspár mindkét tagja aktív kereső, akkor 20 évre, fix 10 éves kamatperiódussal, 4 százalékos átlagkamattal maximum 22 millió forintot igényelhetnek kölcsönként, amihez az önerőt és az 1,43 millió forintos csokot hozzáadva, kis híján 29 millió forintból vehetnek ingatlant. Ezért az összegért pedig már Budapest csepeli, 8. kerületi vagy akár óbudai városrészében is lehet 50 négyzetméteres, kétszobás kialakítású, kisebb felújításra szoruló, de lakható, panellakást vásárolni. Vidéken azonban családi házra is futhat ebből a büdzséből - írták.