Bár a kamatok még mindig magas szinten vannak, az ingatlanvásárlást tervezőknek nem feltétlenül érdemes lemondaniuk arról, hogy hitelből oldják meg a költözést. A lakáshitelek kamatszintjét meghatározó bankközi kamatláb, az úgynevezett BIRS még jóval magasabb az egy évvel korábbinál, de az idén jelentősen csökkent, ami kedvező a hitelfelvételt tervezőnek. Ráadásul a mostani környezetben felértékelődő alkupozíció is jelentős megtakarítást jelenthet – derül ki az ingatlan.com és a cégcsoporthoz tartozó money.hu összeállításából.

Fokozódhat a bankok versenye

“A 10 és 20 éves futamidejű bankközi kamatlábak most kedden 7,75, illetve 7,63 százalék között jártak, ami majdnem 2-2 százalékpontos csökkenésnek felel meg a január legelején látott 9,6 és 9,43 százalékhoz képest és jóval elmarad a tavaly októberi 11-11 százalék körüli csúcsértékektől. A BIRS utóbbi hetekben bekövetkezett csökkenése akár rövid távon beépülhet a bankok lakáshitel-kamataiba is, azaz alacsonyabb kamatozású 10 és 20 éves futamidejű lakáshitelek jelenhetnek meg a piacon. Kérdés, hogy melyik bank, mikor lép” - mondta Korponai Levente, a money.hu vezetője. A szakember fontosnak nevezte, hogy bár az átlagkamatok két számjegyűek, a legkedvezőbb 20 éves kamatrögzítésű lakáshiteleknél 9 százalék alatt marad a kamat.

Amikor már a vevők diktálnak

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője pedig azt emelte ki, hogy a magasabb lakáshitelkamatok, a korábbinál bizonytalanabb környezet miatt sok vevőjelölt kivár.

A halogatás viszont nem biztos, hogy jó döntés. A lakáspiacon ugyanis most már az eladóknak kell versenyeznie a vásárlókért, így a vevőjelöltek sokkal jobb alkupozícióba kerültek a korábbi időszakhoz képest.

A legutóbbi válságidőszakban, 2012-ben jártak hasonlóan magas szinten a lakáshitelek átlagkamatai, akkor 86 ezer lakásadásvétel történt, ami jelentős árcsökkenést hozott a lakáspiacon. Idén nem lesz ilyen drasztikus csökkenés a forgalomban, mert nagyságrendileg 100 ezer adásvétel várható, ami elmarad a múlt évi 125 ezer körüli darabszámtól. A szakember szerint viszont a lakásárak már stagnálásba, néhol pedig csökkenésbe váltottak át. 2022 decemberére a vevők átlagos alkupozíciója valamennyi településtípus esetében 4,4 százalékra javult, pedig 2022 első hónapjaiban 2,8-2,9 százalék volt ez az arány. Egy 50 millió forint értékű ingatlanhoz felvett 20 milliós hitel esetében, ha a vevő 2 százalékkal olcsóbban jut hozzá a lakáshoz, azzal 1 millió forintot tud megspórolni. Ennek pont ugyanolyan a hatása mintha a felvett hitele után két éven keresztül 7-7,5 százalékos kamatot fizetne a 10 százalék helyett.

Duplán nyer, aki hamarabb lép?

A money.hu szakértői szerint is lényeges szempont, hogy az infláció nem marad ilyen magas szinten, várhatóan 2025-re már normalizálódhat a helyzet. Ez pedig a kamatok visszaesését is magával hozza, ami lehetővé teszi a lakáskölcsönök olcsóbbra cserélését, azaz hitelek kiváltását. A hitelkiváltással a havi törlesztőrészletek is csökkenthetők.

Azok a vevőjelöltek, akik élethelyzetváltozás - például gyermekvállalás vagy összeköltözés miatt nagyobb ingatlanba való költözés - miatt nem halasztják el a vásárlást, duplán jól járhatnak. “Nem csak szélesebb kínálatból válogathatnak jobb feltételekkel, de több évnyi várakozást is megspórolnak. Ez pedig életminőségben is azonnali szintlépést jelent, ami a legtöbb esetben pénzben felbecsülhetetlen a vevők és családtagjaik számára.” - fogalmazott az ingatlan.com szakértője.