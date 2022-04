Az országgyűlési választás előtt Orbán Viktor miniszterelnök az állami rádióban beszélt arról, hogy "jelentős és mély európai gazdasági válság előtt állunk", amelynek a gyökerei mélyebbre nyúlnak, mint az orosz ukrán-háború, és bizonyos alapvető élelmiszerekből hiány is felléphet.

A közelgő válsággal kapcsolatban Inotai András közgazdászt kérdezte a Hírklikk.

"Négy hónapon belül hatalmas gazdasági válság lesz Magyarországon. Már most is az van, de ez semmi ahhoz képest, ami ránk vár. Amire az európai és globális problémák természetesen rátesznek, de ennek a válságnak a gyökerei, és az intenzitása az elmúlt 12 évben keresendő, meg persze a legutóbbi időszak felelőtlen pénzszórásában.

Nem véletlen, hogy a magyar infláció a legmagasabb Európában, pedig ebben még nincsenek benne a begyűrűző európai hatások, amelyek elkerülhetetlenek lesznek.

A magyar költségvetés teljes szétesésben, a bankrendszer pedig – a hazai túlköltekezés és a negatív kamatpolitika miatt – rendkívül sérülékennyé vált. Mindeközben elképzelhetetlen mértékben ismét eladósodott a társadalom, a lakáshitelek fele hónapokon belül be fog dőlni, ami persze amúgy is várható volt, de a bedőlés gyorsabb ütemben fog bekövetkezni, mint korábban gondolni lehetett. Ahogy látszik, a bankok és a hitelfelvevők majd vitatkozhatnak azon, ki dőljön be hamarabb, de valószínű, hogy akár mindketten így járhatnak.

A rezsicsökkentésről nem is szólva, ami ebben a formában a kezdettől fogva felelőtlen és durván antiszociális volt, ahogy azt már sokan mondták" - mondta Inotai.

Hitelből osztogattak



Az Orbán-kormány mintegy 4,5 milliárd eurónyi összeget osztogatott szét a választás előtt, köztük a 13. havi nyugdíjra, a gyerekesek adóvisszatérítésére vagy a rendvédelmisek előrehozott kifizetésére. "Ennek a fedezetét a pénzpiacon vették fel, mégpedig olyan feltételekkel, amelyek körülményei nem ismertek. Amit viszont tudunk: nemcsak mi, hanem a következő generáció fizeti majd vissza. Az is biztos, hogy a hitel kondíciói sokkal rosszabbak voltak, mintha belement volna az Európai Unió által kínált, de Orbán Viktor szerint elfogadhatatlan „adós-rabszolgaságba”. Az más kérdés, hogy miután már látta az óriási bajt, s rájött, hogy nagyon kellene a pénz, bejelentkezett rá Brüsszelben" - mondta a közgazdász, aki szerint a kormány külső okokat fog keresni, ha nem sikerül a válságkezelése.