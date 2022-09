Nem állítják helyre a jogállamot, de jó irányba mutatnak a Brüsszelnek ígért törvények

Pénteken nyújtották be az Országgyűlésnek azt az intézkedéscsomagot, amely részleteket árult el az új, antikorrupciós Integritás Hatóság működéséről, ami egyike a magyar kormány Európai Bizottságnak (EB) tett vállalásainak. A Napi.hu-nak nyilatkozó korrupció elleni civil szervezetek nem várnak csodát, de pozitívan értékelik a fejleményeket. Az új hatóság ideális esetben akár hatékonyabban is felléphet a visszaélések ellen, mint amennyire állami szerveknek az elmúlt évben bármikor is sikerült. Az Orbán-kormánynak legkésőbb november végéig kell bebizonyítania, hogy Magyarországon biztonságban vannak az uniós források.