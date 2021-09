Kiderült, miért nem lehet átlagsebességet mérni az autópályákon és miért nem lesz használatarányos e-matrica

Nem csak a pandémia által sújtott 2020-hoz, de 2019-hez képest is meglódultak a hazai e-matrica-bevételek idén, miközben nőtt a szabálykövetés. Az úgynevezett 60 perces szabállyal nagyon sok autós él. Nem szántják be ugyanakkor a feleslegesnek tűnő Veszprém megyei matricát, ahogy nem lesz a 10 naposnál rövidebb időtartamra szóló jogosultság sem. Bartal Tamással, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) vezérigazgatójával beszélgettünk, aki azt is elmondja, szerinte miért nem érdemes Magyarországon bevezetni az átlagsebesség-mérést és miért nem működne a megtett úttal arányos díj a személyautóknál.