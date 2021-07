„Az ország számos településén már most is elterjedtek az inváziós szúnyogfajok Magyarországon. Jó példa erre Barcs, ahol nagyon sok ázsiai tigrisszúnyoggal lehet találkozni, de ugyanez elmondható Budapest egyes kerületeire. A ház körül még a mostani időjárás mellett is hatékonyan szaporodnak” – mondta a szúnyogokat már 8 éve kutató Kemenesi Gábor a portálnak.

Magyarországon biztosan jelen van már az ázsiai tigrisszúnyog, a koreai szúnyog, valamint a japán bozótszúnyog is. Kemenesi szerint a klímaváltozás hatása kedvez az inváziós szúnyogoknak, hiszen ezek a fajok a mostanában igen jellemző váltakozó - száraz majd hirtelen nagy csapadékkal járó - időjárási körülmények közt jól érzik magukat.

A globális folyamatok elhozhatják azokat a szúnyogfajokat Európába, amelyek olyan betegségeket terjesztenek, mint a Zika vagy a Dengue-láz. „Olaszországban már többször is megjelent a chikungunya-láz, ahol nagy járvány még nem alakult ki, de ízelítőt már kapott az ország az inváziós szúnyogok hatásából” – figyelmeztetett Kemenesi, aki szerint bár ez a betegség nem halálos, nagyon súlyos ízületi fájdalommal és lázzal jár, és okozhat tartós egészségkárosodást. A vírust az ázsiai tigrisszúnyog és az egyiptomi csípőszúnyog terjeszti, de jelenlegi tudásunk szerint a koreai szúnyog is képes erre.

Az egzotikus, trópusi vírusokat az inváziós szúnyogok is elhozhatják Európába, amelyek ezeket a betegségeket eredetileg hazájukban is terjesztik. „A klímaváltozás miatt egyre jobban érzik magukat Európa-szerte, és csak idő kérdése, hogy helyben is terjedni tudjanak ezek a betegségek, ha nem gyérítjük megfelelően, illetve elhanyagoljuk a szúnyogállományt” – fogalmazott, megemlítve a Brazílián futótűzként végigsöprő Zika-vírust.

A helyzet komolysága miatt az Ökológiai Kutatóközpont és a Pécsi Tudományegyetem szúnyogmonitor programot indított. Az inváziós szúnyogok jellemzően kontrasztos fekete-fehér csíkozásúak, de ha valaki bizonytalan abban, hogy inváziós szúnyogot lát-e, akkor fénykép alapján szakértők segítenek azonosítani, és a Mosquito Alert telefonos applikáció is rendelkezésre áll magyar nyelven

Az inváziós szúnyogok elleni fellépés alapvető pillére a biológiai gyérítés, a lakosság tájékoztatása – mondta Kemenesi. A kémiai gyérítés egyrészt hatástalan, másrészt felér az ökoszisztéma idegméreggel való leborotválásával, semmi értelme, ehelyett a vírusok ciklusát kell megtörnünk, amely a biológiai gyérítéssel elérhető. Ma már könnyen meg tudjuk határozni, hogy hol élnek, kelnek ki a szúnyogok, ezért érdemes célzottan gyéríteni – fejtette ki a kutató.