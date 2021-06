Áprilisában az ipari termelés volumene 58,8 százalékkal meghaladta az előző év áprilisának rendkívül alacsony bázisszintjét, amelyet a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó intézkedések okoztak – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 59,2 százalékkal emelkedett. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás márciushoz képest 3,2 százalékkal csökkent.

A jelentős bővüléshez a feldolgozóipar szinte minden alága hozzájárult. A legnagyobb súlyú járműgyártás kiugróan nőtt, ami főleg az előző év áprilisi gyárleállások okozta alacsony bázisérték eredménye. A számítógép, elektronikai, optikai termék és az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása az ipari átlag alatti mértékben emelkedett.

A termelés az év első négy hónapjában 13,8 százalékkal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás áprilisban az előző hónaphoz viszonyítva 3,2 százalékkal csökkent.

A részletes adatokat június 14-én publikálja a KSH a második becslésében.

- A következő hónapok folyamán az év/év indexek normalizálódhatnak, ahogy maga a bázis is emelkedik. Ugyanakkor mi továbbra is a havi alapú számokat tartjuk fontosnak - kommentálta az adatközlést Virovácz Péter, az ING szakértője. - Ezek alapján tartós, de mérsékelt növekedésre számítunk, melyet az ellátási láncok megszakadása, az alapanyagok beszerzésének nehézsége hónapról hónapra befolyásolhat. Mindez nagy bizonytalanságot jelent az év hátralévő részében. De tekintettel arra, hogy az első négy hónapban közel 14 százalékkal volt magasabb az ipari kibocsátás, mint egy évvel korábban, így várhatóan az év egészét nézve is kétszámjegyű növekedést látunk majd a magyar iparban - írta az elemző