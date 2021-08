A magyarok háromnegyede lát esélyt arra, hogy ősszel megérkezik a koronavírus-járvány negyedik hullámra Magyarországra - derül ki az Ipsos friss felméréséből.

A fiatal felnőttek és a falusi, kistelepülési lakosok ebben a kérdésben optimistábbak (a 30-39 évesek 18 százaléka egyáltalán nem fél a járvány felfutásától, a községben élők esetében ugyanez 20 százalék), míg a 40 év felettiek, a fővárosiak és a diplomások az átlagosnál jelentősen magasabb arányban készülnek az újabb megbetegedésekre (79-88 százalék).

Ezzel éles ellentétben állnak azok az eredmények, amelyek szerint a lakosság mindössze hatoda tartaná fent továbbra is a jelenleg még érvényes korlátozásokat, míg csaknem kétharmaduk enyhítene azokon - állapították meg a kutatók.

Ismét a 40 év alattiak emelhetők ki, mint a nyitás mellett álló társadalmi szegmens (több mint harmaduk eltörölne minden korlátozást). Ezzel szemben a 60 évnél idősebb lakosság változatlanul óvatos (fele akkora arányban pártolják a szabályok feloldását).

A korábban tapasztalt trend ugyan megtorpanni látszik, de a magyarok napi gyakorlata összességében továbbra is azt mutatja, hogy alapvetően veszélytelennek érezzük a vírus még jelenlevő mutációit - olvasható az Ipsos jelentésében.

Felpörögtek a vásárlások

A felmérésből az is kiderült, hogy a magyarok immár többet költenek most, mint a világjárvány megjelenését megelőzően. Az azonos költési szintet becsülő 58 százalékos többség mellett 23 százalék magasabb, míg 14 százalék alacsonyabb háztartási kiadásokról számolt be. A legnagyobb növekedés egyrészt a 60 év felettiek (30 százalékuk többet költ), másrészt a diplomások (28 százalék) és budapestiek jeleztek (30 százalék).

Aggódnak az emelkedő infláció miatt



Az Ipsos nemzetközi, What Worries the World kutatássorozata több mint egy évtizede havonta méri a lakossági inflációs félelmeket, amelyben hazánk rendre a nemzetközi lista optimistább felében volt megtalálható. A jelek szerint a pénzromlás veszélye a magyarokat egyre jobban foglalkoztatja, egy jól látható trend kezd kibontakozni, amely szerint az inflációs félelmek abszolút és relatív mutatói is növekedtek az elmúlt időszakban.