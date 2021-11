Az még hagyján, ha egy startup könnyedén „elengedi az iroda mindsetet” és alkalmazza a „kedvezzünk mindenkinek” elvet, hogy egyforma hatékonysággal dolgozhassanak azok, aki bejárnak az irodába, és azok, akik otthonról végzik a munkájukat. Az viszont, hogy egy bank és egy telekommunikációs multi is képes és kész kezelni a kivételeket, már valóban azt igazolja: eddig nem tapasztalt átalakulást hozott a munkaerőpiacon a pandémia, és ez a hozzáállásban is egyre inkább tetten érhető - derült ki a HRFEST@OfficeUP kerekasztal-beszélgetésén.

Görcsi Zsombor, a Bitrise lead people partnere például arról számolt be, hogy a 2021 szeptemberében újranyitott irodába bárki bejöhet a munkatársak közül – ahogyan bárki otthon is maradhat, ha az számára hatékonyabb. Persze ehhez ki is kérték a véleményüket: 25 százalék szavazott kizárólagosságot a home office-nak, az emberek fele viszont szeretne egy-két napot bent tölteni hetente.

Szintén szeptembertől van nyitva a hibridkapu az ING Bank magyarországi fióktelepén. Folyamatosan kísérleteztek, hogy felmérjék az egyéni preferenciákat. A helyzetüket megnehezítette, hogy pénzügyi intézményként szigorú szabályok vonatkoznak a működésükre: csak központi bankból kettő, a magyar és a holland figyeli őket árgus szemekkel. Ezzel együtt a bejárásra nincs szigorú rend: az irányelv az, hogy a munkaidő felét lehetőség szerint bent töltsék a kollégák, arról viszont, hogy ki és mikor van bent, a csapatok szintjén születnek egyedi megállapodások - mondta Tóth Zsuzsanna HR igazgató.

Hasonló rugalmasságról és aktív kísérletezésről beszélt Seres Nikolett, a Telenor Magyarország belső kommunikációs vezetője, aki újszerű megoldást mutatott be a kollégák bevonására: céges influenszerekből álló mobilizáló csapatot. A kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkező belső véleményvezérek a tapasztalatok szerint remekül ki tudják hangosítani a szervezetben kialakuló véleményeket.

A távmunka időszakában nem lehet a kultúrát a korábban tapasztalt szinten fenntartani. Görcsi Zsombor: szerint 10-12 százalékkal gyengébb elköteleződést mértek azoknál a kollégáknál, akik online léptek be. Ezen változtatni kellett, ezért a visszajelzések alapján átformálták az onboarding folyamatot, de átalakították az irodát is, a közösségi funkciókat előtérbe helyezve.

Szintén a járvány alatt belépők elköteleződésének erőteljes csökkenését emelte ki Tóth Zsuzsanna, hozzátéve: az ING korábban 5 tárgyalót használt, ma viszont 22-t, eltérő méretűeket, az egyszemélyestől az óriásiig, ami sokban támogatja a hibrid mód működését.

A folyamatos változást a szervezeti kultúra részévé lehessen tenni, elengedhetetlen, hogy a munkaterek is támogatni tudják a kulturális fejlődést. „Ebben kulcsszerepe van annak, hogy az átfogó folyamat egészét lefedő workplace gondolkodás C-level témává váljon, és ne „csak” a HR-vezető vagy a facility manager gondja legyen – hangsúlyozta Agócs Balázs, a JLL Workplace stratégiákért felelős vezetője.