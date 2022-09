Halmozottan törvénysértő 18 Celsius-fokos irodákban dolgoztatni az alkalmazottakat – reagált a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tegnapi bejelentésére, miszerint ennél magasabb hőmérsékletet télen sem fognak biztosítani az állami intézményekben.

A MASZSZ szerint ígérete és kötelezettsége ellenére ismét egyeztetés nélkül, a lehető legrosszabb példát mutatva döntött a kabinet a munkavállalók százezreit érintő fontos, az egészségüket is veszélyeztető változásról.

Hideg irodában dolgozni egészségkárosító, kockázatos és felháborítóan méltatlan munkakörülmény, vagyis, törvényellenes és jogsértő

Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez – idézi közleményében az Alaptörvény megfelelő cikkelyét a Magyar Szakszervezeti Szövetség, miszerint 18 foknál télen sem lesz melegebb az állami intézményekben.

– mondta Zlati Róbert, a MASZSZ elnöke.

Véleménye szerint ugyanis az ominózus – valószínűleg ismételten hatástanulmányok nélkül meghozott – döntéssel munkáltatóként is súlyosan megsérti a kormány a munkavállalók jogait és veszélyezteti egészségüket is.

A szakszervezeteket felháborítja, hogy erről a fontos, százezreket hátrányosan érintő változásról megint egyeztetés nélkül, az érintettek – a munkavállalók – véleményét figyelmen kívül hagyva született meg egy fontos döntés. Ezzel a kormány megszegte azt a Brüsszelben tett ígéretét, miszerint a munkavállalókat érintő változásokról nem fognak az érdekképviseletekkel való egyeztetés nélkül dönteni.

A 18 fokos hőmérséklet-korlátozás a hatályos munkavédelmi szabályokat is súlyosan sérti, miközben a takarékosság jegyében elég lenne csak fokozottan betartani a törvényben előírt hőmérsékletet. Ugyanis 25 százalék energiát valószínűleg így is meg lehetne spórolni – állítja az elnök a MASZSZ szakértőinek véleményére is hivatkozva.

A szakszervezet felszólítja a kormányt: fejezze be a munkavállalók elleni ámokfutást, állítsa vissza a törvényes – nem veszélyhelyzeti – kormányzást és a valódi szociális párbeszédet. A MASZSZ és a szövetség munkavédelmi szakértői készen állnak az egyeztetésekre - olvasható a közleményben.

