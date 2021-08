Kétféle cég létezik, akiktől már loptak információt és akiktől majd fognak lopni - mondja Tóth Béla, információbiztonsági szakember, a Diracom Kft. ügyvezető igazgatója. Az elmúlt 20 évben derített fényt gyártási eljárás lehallgatás útján történő elsajátítására, előfordult, hogy volt alkalmazottak fértek hozzá az informatikai rendszerhez, ezzel félmilliárdos kárt okozva egykori cégüknek, és volt olyan eset is, amikor lehallgatás állt az állandó tendervesztések hátterében. Tapasztalatai szerint 500 millió forintos éves forgalomnál van a lehallgatás „belépési küszöbe”, a legveszélyeztetettebbek a kutatás-fejlesztési tevékenységet végzők és a tendereken induló vállalatok.

Így zajlik a poloskamentesítés

Egy terület szakszerű átvizsgálásához nyolc-tíz aktatáskányi, haditechnikai besorolású, 40 millió forint értékű műszerparkkal vonulnak ki, ez a munka akár 7-8 órát is igénybe vehet. A munkavégzés szigorú szabályokhoz kötött, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal haditechnikai osztályának engedélye szükséges hozzá.

Tóth Béla a megrendelőiről nem beszélhet, de kereskedelmi vállalatok, számítástechnikai cégek, multinacionális vállalatok, önkormányzatok keresik meg. A felmérés után többségük azt kéri, hogy ne tudják őket lehallgatni az ablakon keresztül, ez ma már 200-300 méteren belül egy lézeres mikrofonnal megoldható. Fontos az is, hogy az épületek szerkezetén keresztül se juthasson el titkos információ illetéktelenekhez.

Megrendeléshullám jöhet



Az elmúlt években 50-60 védett helyiséget épített ki, főleg multinacionális cégeknek. A pandémia miatt hónapokig ellenőrizetlenül, üresen álló irodákba az illetéktelen behatolók akár komolyabb lehallgatórendszereket is kiépíthettek, ezért ősszel egy nagyobb megrendeléshullámra számít.

A biztonságtechnikai szakember szerint a vállalatvezetőknek az úgynevezett süket irodák kialakításakor azt kell mérlegelni, hogy:

a számukra legértékesebb információ piaci értékének a 10 százalékánál többet nem érdemes a beruházásra költeni.

Sok cégvezető presztízsből rendel lehallgatásmentes irodát, tárgyalót. A biztonságtechnikai beruházás kialakítása 3 millió forinttól 100 millió forintig is terjedhet, de akár ennek a sokszorosa is lehet, hiszen egy rádiófrekvenciás süketszoba létrehozása komoly építészeti átalakítást is

Így védekezzen!