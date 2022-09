A kormányrendelet szerint ugyanis legalább 18 illetve legalább 20 foknak kell lenni az oktatási intézményekben attól függően, hogy 14 év alattiak vagy felettiek járnak oda - írja a portál.

A Híradó azt is megkérdezte, hogy a fenntartó tankerület meghatározhatja-e azt, hogy maximum hány fok lehet a tantermekben, ha túl magas a számla.

A kormány válaszából kiderül: igen, de be kell tartaniuk azt a jogszabályt, ami a minimumhőmérsékletről, vagyis a 18-20 fokról rendelkezik.

Tehát az adott tankerület megmondhatja, hogy maximum hány fok lehet a tantermekben, de ezt a józan ész határain belül teheti meg.



A két pedagógus szakszervezet is nyilatkozott a Híradónak: ők azt mondták, hogy lesz olyan tankerület, ahol az anyagi lehetőségek olyanok, hogy magasabb hőmérsékletre is fel tudják fűteni az intézményeiket, de lesz olyan is, ahol csak a törvényi minimumot, vagyis a 18-20 fokot tudják biztosítani.