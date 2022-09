Minden korábbinál nagyobb költséget rótt az idén az iskolakezdés a családokra az infláció miatt. A K&H Bank friss felmérése szerint az iskolanyitáshoz kötődő kiadások több mint 17 százalékát adja a tanuláshoz elengedhetetlen füzetekhez, papírárukhoz, rajzlapokhoz köthető forgalom, ezek a termékek pedig az idén akár 40-50 százalékkal drágábbak lehetnek, a nem papír jellegű irodaszerek ára pedig 30 százalékkal növekedhet, egy hátizsák ára pedig átlagosan 17 százalékkal ment feljebb.

Az otthoni leckeíráshoz emellett íróasztal és szék is kellhet, és bizony azok ára is nőtt, de drágábbak lettek az iskolakezdés idején elengedhetetlen új ruhák, a testnevelés órához szükséges sportfelszerelések, pólók, melegítők, sportcipő is. Emellett sok háztartásban be kell szerezni ilyenkor egy új számítógépet vagy tabletet is, amely segíti a gyereket a tanulásban, ez szintén 100 ezer forintos nagyságrendű kiadást jelent.

Bár a kiadások ezekben a hónapokban tetőznek sok család életében, az elmúlt években a hitelintézetek tapasztalatai szerint az iskolakezdés idején már nem ugrott meg kiemelkedő mértékben a fogyasztási hitelek iránti kereslet. Némileg javítja persze a családok likviditási helyzetét ilyenkor az is, hogy az idén már augusztus végén átutalta a kincstár a szeptemberi családi pótlékot, amit el lehetett költeni a kiadásokra.

Magas a kamat, de felveszik

Vannak azonban még mindig olyan családok, amelyek kénytelenek hitelből megoldani az iskolakezdést. "Az infláció miatti kamatemelések nyomán drágábbak lettek a személyi kölcsönök, a K&H-nál azonban továbbra is népszerűek ezek a hitelek" - nyilatkozta a Napi.hu-nak a bank. A hiteleket összehasonlító portálok szerint személyi kölcsönt már csak elvétve találnak az ügyfelek 15 százalék alatti thm-mel a piacon, legfeljebb akkor adnak ennél olcsóbban hitelt a bankok, ha az igénylő átviszi hozzájuk a számláját, és oda utaltatja a fizetését is. A K&H-nál jelenleg átlagosan 1,5 millió forintnyi hitelt vesznek fel az ügyfelek 4 éves futamidővel, de a bank nem vizsgálja, milyen célra költi el a pénzt, iskolakezdésre vagy valami másra.

Az Erste tapasztalatai szerint nem jellemző, hogy az őszi iskolakezdéshez kötődően nőne a kereslet a hitelek iránt. Az augusztusi kártyaforgalom viszont kiemelkedő, és ebben a nyárral/nyaralással kapcsolatos kiadások mellett az iskolakezdés is szerepet játszik. Az ügyfelek a banknál az EasyPay szolgáltatást is igénybe vehetik, ha kimeríti a bankszámlájukat az iskolakezdés. Akciósan 0 százalék a kamat minden 3 hónapos futamidejű, 20 ezer és 50 ezer forint közötti beállítás esetén, minden egyéb esetben 13,9 százalék a kamat.

"Az elmúlt évek piaci adatai azt mutatják, hogy a személyi kölcsön iránti kereslet augusztusban inkább csökken vagy stagnál a júliusi, illetve a szeptemberi hónapokhoz viszonyítva. Külön az iskolakezdési hitelcélt, illetve az iskoláskorú gyermekes családok hitelfelvételi szokásait nem vizsgáljuk" - közölte a CIB Bank. A hitelintézetnél az átlagos hitelösszeg viszont emelkedik, elérte a 2,5 millió forintot, az átlagos futamidő 5 év.

A Raiffeisennél sem hoz robbanást a hiteligénylésekben ez az időszak, bár némi emelkedést látnak. A leggyakoribb hitelcél a banknál a lakásfelújítás és az autóvásárlás, amihez átlagosan 2 millió forint körüli összeget kérnek az ügyfelek 36-60 hónapra.

Van még 0-s thm

Az OTP-nél minimálisan emelkedik a hiteligénylések száma az iskolakezdési időszakban, átlagosan 2-3 millió forint összegben vesznek fel személyi kölcsönt az ügyfelek, és jellemzően 6-7 éves futamidőre, de ezt nem csak iskolakezdésre költheti, a lakásfelújítás, autóvásárlás is lehet a cél. Akciós hitel a banknál nincs, de az áruhitel partnerek, például a Notebook.hu szoktak 0 százalékos thm-mel hiteleket kínálni, bár ezek a promóciók általában az iskolakezdéssel le is zárulnak. A Notebook.hu honlapján jelenleg még kaphatók számítógépek és más műszaki cikkek kamatmentes hitelre.

Az áruhitelezésben komoly szereplőnek számító Cofidis Hitel Monitor kutatása szerint a személyi hitelt tervezők 14 százaléka informatikai eszközt, 12 százaléka pedig bútort vásárolna, továbbá 10 százalékuk tanulmányok finanszírozására fordítaná a felvenni tervezett összeget.

A Cofidis az online hitelek specialistájaként a személyi kölcsönök mellett többek között áruhitelt is kínál, a piac egyötödét fedi le. Több áruhitel-partnerével (például műszaki termékeket értékesítő országos hálózatok, bútorboltok vagy akár sportszer értékesítők) erre az időszakra időzíti a 0 százalékos thm-ű akciók egy jelentős részét. Az online áruhitelpiac kevésbé szezonális, ugyanakkor az őszi iskolakezdés (valamint a Black Friday akciók és a karácsonyi időszak szeptembertől decemberig) még mindig erős: 2022-ben az egész évben kihelyezett áruhitelek közel megközelítőleg 18 százalékát augusztusban és szeptemberben tervezi értékesíteni a Cofidis.

A pénzügyi cégnél a személyi hitelek is jobban fogynak ilyenkor, a tavaszi lakásfelújítások mellett az iskolakezdés az év másik legerősebb időszaka a személyi hitel kihelyezések terén, átlagosan 20 százalékkal nő ilyenkor a kihelyezések száma, hitelösszeg pedig mintegy 15-20 százalékkal emelkedik. Átlagos hitelösszeg 1,7-2 millió forintot vesznek fel az ügyfelek, és leggyakrabban a 60 hónapos futamidőt választják.