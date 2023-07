A nyár közepétől egyre jelentősebb akciókkal kínált strandeszközök, fürdőruhák, játékok, vagy a grillpartik kellékei mellett már kezdik elárasztani az áruházak polcait a tanévkezdéshez szükséges jellegzetes termékek: július végén szokásos módon beindul itthon az iskolai eszközök szezonális vására.

Idén az infláció nem kíméli a szülők pénztárcáját a szeptemberi évnyitó előtt sem, pedig a Napi.hu-nak nyilatkozó áruházláncoknál augusztusban folyamatos akciókkal, kedvezményes ajánlatokkal és széles választékkal igyekeznek csábítani a gyermekenként átlagosan több tízezer forintot költő családokat.

Tanító nénik segítik a választást

Az iskolakezdéssel kapcsolatos bevásárlási szezon jellemzően július közepétől szeptember közepéig tart. A Tesco július 17. és szeptember 11. között készül nagyobb termékkínálattal, kedvezményekkel – közölte megkeresésünkre az áruházlánc.

Kiemelték: jellemző, hogy a termékek iránti kereslet az iskolakezdést megelőző harmadik héten, vagyis augusztus első felében indul be, míg a csúcsidőszak a suli előtti két hétre tehető. Ezzel együtt az első iskolai héten is még erős a forgalom és jelentős a kereslet a szükséges eszközök iránt. A vásárlók idén arra számíthatnak, hogy az augusztus 14-ei héten lesz igazán jelentős a forgalom az iskolaszerosztályon – jelezte a Tesco.

Mint a korábbi években, a láncnál idén is „tanító nénik” fogadják a családokat országszerte közel negyven áruházban, akik segítenek eligazodni a termékkínálatban, például azzal kapcsolatban, hogy az általános elvárások szerint az egyes osztályokban a diákoknak milyen tanszerekre van kötelezően szükségük.

Az áruházláncnál a számok alapján látványos lesz az iskolaszer-választék: például két és félmillió darab füzettel, hatvanezer darab tolltartóval, ötvenezer darab táskával és 1,2 millió darab írószerrel készülnek az idei vásárra. A slágertermékekről is van már képük, mivel a várakozások szerint a legkeresettebb árucikkek között szerepelnek majd a Disney, a Looney Tunes, a Harry Potter, a Rick&Morty, Batman, Frozen és Spiderman hangulatú dizájntermékek.

Az iskolakezdésre készülő családok árérzékenysége miatt nagy verseny várható a láncok között, amelybe a Tesco is beszáll különböző akciókkal és a törzsvásárlóknak kínált kedvezményes lehetőségekkel is. A vállalatnál gondolnak a saját kollégáikra is, akik közül több mint kétezren ugyancsak készülnek az iskoláskorú gyermekeik tanévkezdésére – a támogatásként kapott vásárlási utalványok mellett például az első osztályba készülő kisdiákok szülei szeptember 1-re extra szabadnapot kapnak – tájékoztatták lapunkat.

Tudatosan készülnek a családok Habár még nem jelentek meg a 2023/2024-es tanév előtti felmérések a piacról, idén egészen biztos, hogy az iskolai kiadásokra is rányomja a bélyegét az infláció, ezért a vásárlók tudatossága elengedhetetlen lesz az augusztusi költekezések során. A Régió Játék tavalyi kutatása szerint 2022-ben a tanévkezdés átlagosan 20-30 ezer forintba került gyermekenként az általános iskolákban, de ha a tanulónak új iskolatáskára is szüksége volt, akár meg is duplázódhatott ez az összeg. A Napi.hu által megkérdezett családoknál idén – őszi ruházat, sportcipő, iskolatáska nélkül, azaz alsó hangon – legalább 30-40 ezer forinttal számolnak nebulónként, és például jellemző, hogy ugyan a szülők megérzik a plusz kiadást az augusztusi költségvetésükben, igyekeznek nem spórolni a minőségi termékeken, a gyermekek fejlődését leginkább szolgáló segédeszközökön – ahol megtehetik, inkább a nagyszülők is beszállnak az iskolakezdés előtti kiadásokba. Sokan mostanra időzítik a számítástechnikai eszközök (tablet, laptop) beszerzését is, amely kiadás már jelentősen megnyomhatja a tanévkezdésre szánt, összességében így százezres nagyságrendű büdzsét. Akadnak, akik az első osztályba kerülő, vagy a középiskolát kezdő gyermeküknek ilyenkor rendezik át a szobáját, és felkészülvén a tanulóévekre, az adott korosztálynak megfelelő igényekre, főként íróasztalra, hozzá illő, ergonomikus székre, könyvespolcra, egyéb praktikus berendezésekre is több tízezret terveznek elkölteni a nyár utolsó heteiben.

Már az évzáró után keresettek az iskolatáskák

Hasonlóan a korábbi évekhez, idén is július második felében kezdjük a tanszerek értékesítését valamennyi üzletünkben. Ezzel együtt azt tapasztaljuk, hogy a vásárlóink már májustól keresik az iskolakezdéshez kötődő termékeket, például az iskolatáskákat, de természetesen a legnagyobb forgalomra augusztus végén számítunk – közölte a Napi.hu-val az Auchan üzletlánc. Kiemelték, hogy a piackutatási eredményeik alapján a tavalyi szezonban száz vásárlóból több mint negyvenen az Auchanból szerezték be az iskolakezdéshez szükséges termékeket. Ezért bíznak abban, hogy a kedvező árstratégiának és a széles termékkínálatnak köszönhetően idén is sokan választják az áruházláncot, ahol a korábbi évek fogyasztási szokásai alapján a legkeresettebb árucsoportok az iskolatáska mellett a füzetek, a papíráruk, az írószerek és iskolaszerek lesznek.

Ezekből több, mint 2300 terméket kínálunk a vásárlóinknak, biztosítva a széles körű, egyedülálló választékot. Vállalatunk elkötelezett a fenntarthatóság irányába, éppen ezért több mint hatszázféle, környezetbarát termékkel is készültünk az idei szezonra – jelezték.

Az Auchan ugyancsak számít az árversenyre, és mivel a szülőknek jellemzően fontos a jó ár/érték arány, saját márkás iskolakezdő csomagajánlatokkal és több akcióval támogatják az iskolai felkészülést. Emellett idén is megszervezik a Nagycsaládosok Országos Egyesületével közös tanszergyűjtési akciójukat, amellyel a rászorulók iskolakezdését segítik.

Nem lehet elég korán... Nem hogy az iskolakezdéshez szükséges termékek, hanem már a karácsonyi dekorációk, díszek is megjelentek a boltokban, amely újfajta rekordra hajaz a nyári szezon kellős közepén – legalábbis Karintiában. A Kronen Zeitung arra hívta fel a figyelmet, hogy tavaly csak szeptember elején, az idén viszont már júliusban elárasztják a polcokat a karácsonyi ünnepekre szánt, jellegzetes lakásdekorációk és ünnepi figurák elsőként a Magyarországon is jelenlévő Tedi üzletlánc egységeiben. A bolthálózat a lappal azt közölte, hogy a költekezést jelentősen preferáló fogyasztók egyéni igényeire, vásárlási szokásaira fókuszálnak, ezért ezekkel a sokak által korainak vélt, karácsonyi ajánlatokkal választási szabadságot kívánnak biztosítani számukra.

Visszaköszönnek a tavalyi árak

A Lidl Magyarország üzleteiben július 27-től érhető el mintegy kétszázféle tanszer, kreatív eszköz, könyv és egyéb, tanuláshoz kapcsolódó termék. A széles kínálatra jellemző, hogy számos árucikket a tavalyi árakon lehet majd beszerezni, például színes ceruzákat, temperát, vonalzót, festékeket, író- és rajzlapokat, gyűrűs mappákat, körzőszetteket – tájékoztatott a piacvezető áruházlánc, ahol minden évben kiemelten készülnek az iskolakezdésre, több héten át tartó kampány keretében.

Áruházláncunk arra törekszik, hogy az óvodás, általános és középiskolás diákok, illetve az egyetemi hallgatók is megtalálják nálunk a tanuláshoz szükséges, minőségi termékeket, ráadásul olcsón – emelték ki.

Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője elmondta, hogy tapasztalataik szerint a vásárlók leginkább a különféle írószereket, a széles füzetválasztékot, a tolltartókat és a csomagolástechnikai eszközöket keresik, de a szintén népszerű ergonomikus iskolatáskák, hátizsákok, uzsonnás dobozok, kulacsok, LCD írótábla és számos könyv is kikerül majd az áruházak polcaira. Felhívta a figyelmet, hogy érdemes figyelemmel kísérni az elkövetkező hetekben az akciós ajánlatokat is, mert a tanszerek mellett például íróasztallal, divatos és minőségi gyermekruházattal, vagy kimondottan az egyetemistáknak szánt háztartási eszközökkel, textiltermékekkel bővítik a választékot.

(Thurzó Katalin)