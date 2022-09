Továbbra is a világ száz legjobb üzleti képzése között listázza a Financial Times a Corvinus vezetés és szervezés mesterszakát, sőt, a karriertámogatásban idén a 9. helyen, ár-érték arány szempontjából pedig a 22. helyen végzett. A közép-kelet-európai régióból csupán öt intézmény – köztük Magyarországról egyedül a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) képzése – jutott be a válogatásba. A környező országokból még egy cseh, egy osztrák, egy szlovén és egy lengyel képzés került be a legjobbak közé.

A BCE budapesti és székesfehérvári kampuszán jelenleg csaknem 12 ezer hallgató tanul, köztük kétezren külföldi diákok. A Corvinus rendszeresen ér el előkelő helyezést a nemzetközi felsőoktatási rangsorban, gazdálkodási és menedzsment képzésével a régió első helyezettje lett az Eduniversal 2019-es rangsorában.

A világ több száz üzleti iskoláját monitorozva a Financial Times idén is összeállította nemzetközi rangsorát a legjobb menedzsmentképzésekről, amelyen a BCE-n elvégezhető vezetés és szervezés mesterszak 2005-től kezdve, a lista első elkészítése óta szinte megszakítás nélkül szerepel.

A svájci St. Gallen-i Egyetem által vezetett listán a Corvinus képzése a neves brit üzleti lap Masters in Management globális rangsorán idén az összesített 98. helyet foglalta el.

A magyar menedzsmentképzés a karrierszolgáltatások rangsorában a 9. helyet szerezte meg – 38 helyet javítva egyetlen év alatt –, e tekintetben még az összesített rangsorban álló második és harmadik helyen álló francia HEC Paris, valamint a holland Rotterdami Erasmus Egyetem (RSM) képzését is megelőzi.

A Corvinus vezetés és szervezés mesterszakja idén is meg tudta tartani az ár-érték arány szerinti tavalyi 22. toplistás helyét. A corvinusos menedzsmenthallgatók pályakezdete is ígéretes, a globális százas lista középmezőnyébe tartoznak mind a rövid távú, három hónapon belüli elhelyezkedés arányát tekintve – ami átlagosan a végzősök 93 százalékának sikerül –, mind a diplomaszerzés utáni három évben mutatott előmenetel szerinti rangsorolásban, amelyben a 61. helyet érték el. A Corvinus képzése mindkét értékelési szempont mentén javított az előző évhez képest.

A BCE a hallgatóinknak nemcsak színvonalas, értékes képzést nyújt, de kimagasló karriertámogatást is ad, amelyek segítségével a BCE-n végzettek hosszú távra meg tudják alapozni sikeres karrierjüket

- mondta Takáts Előd, az egyetem rektora.

Az egyetem angol nyelvű vezetés és szervezés mesterképzése egyben automatikus felvételt jelent a CEMS MIM-re (The Global Alliance in Management Education), amely a nemzetközi rangsorokban az egyik legjobb üzleti képzésnek számít.

Az egyetem versenyképességét legutóbb az a rangos nemzetközi elismerés jelezte, hogy idén nyáron a Budapesti Corvinus Egyetem megszerezte az egyik legrangosabb nemzetközi felsőoktatási szervezet minősítését, az AACSB-akkreditációt, amellyel a világ gazdaságtudományi képzéseket nyújtó felsőoktatási intézményeinek csak kevesebb mint 6 százaléka rendelkezik.