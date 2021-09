Az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásában azok részesülhetnek, akik korábban alkalmazottak hiányában nem tudtak ágazati bértámogatásra pályázni. Az átmeneti korlátozásokkal érintett 56 főtevékenység valamelyikét folytató önfoglalkoztatók a garantált bérminimummal megegyező összeget kaphatnak. A 219 ezer forintos egyszeri támogatás főként a kiskereskedelemben, turizmus-vendéglátásban, szálláshely-szolgáltatásban vagy szabadidő ágazatokban tevékenykedők helyzetét könnyíti meg - ismertette Bodó.

Jelezte azt is, hogy a legtöbb kérelem a fővárosból, Pest, Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkezett be. A legnagyobb számban továbbra is a fodrászok, kozmetikusok éltek a lehetőséggel, az igénylők közül mintegy 30 ezren szépségápolással foglalkoznak. Magyarországon 100-150 ezer önfoglalkoztató (egyéni vállalkozó, vagy egyszemélyes vállalkozásban dolgozó) ember lehet.

A bírálatok és kifizetések zökkenőmentesek, a támogatási programmal kapcsolatos részletek a munka.hu oldalon olvashatók - áll a közleményben.

"A hazai foglalkoztatás a vírusválság előttinél is jobb formában van. Rekordot döntött, a rendszerváltoztatás óta a legmagasabb a munkavállalók száma, már több mint 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon. Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása esetében előzetesen mintegy százezerre becsültük az igénylők várható számát, a veszélyhelyzet megszűnéséig még minden érintett előtt nyitva áll a lehetőség" - fogalmazott Bodó Sándor a közleményben.

A veszélyhelyzet meghosszabbítását már kezdeményezte a kormány a héten.