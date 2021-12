Változik a menetrend többek között a pusztaszabolcsi és a hatvani vonalon, ahol gyakrabban járnak a vonatok és csökkent a menetidő. Javult Érd, Százhalombatta, Pusztaszabolcs és Dunaújváros vasúti kapcsolata a fővárossal, a csúcsidőben közlekedő gyorsított személyvonatok menetideje 20 perccel rövidebb.

Vasárnap új menetrend lép életbe a H8-as és a H9-es HÉV vonalán, a hatvani vasútvonal menetrendi változásaival összhangban. A hévek jellemző járatsűrűsége nem módosul, az indulási időpontok azonban jelentősen változnak, így jobb csatlakozást biztosítanak a MÁV-START és a Volánbusz járataihoz. Erről a bkk.hu/menetrendek weboldalon tájékozódhatnak az utasok - idézi a MÁV-csoport tájékoztatóját az MTI.

Jelentős a kínálatbővítés többek között az Esztergom-Komárom vonalon, az Esztergom és Süttő közötti szakaszon munkanapokon 8 pár vonat közlekedik csúcsidőben óránként, ebből 3-4 meghosszabbított útvonalon Esztergom és Komárom között jár. Minden budapesti elővárosi vasútvonalon jelentősen csökkentik, többségükön feloldják a karácsony és újév közötti közlekedési korlátozásokat.

A nemzetközi közlekedésben újdonság többek között, hogy a Rába InterCity helyett kedvezőbb indulási idővel két pár vonat is közlekedik Budapest és Graz között. Több ponton változik a Volánbusz menetrendje is, továbbá újabb településeken használhatók a vasúti bérletek autóbuszokon is.

A vonat, hév és Volánbusz menetrendjéről részletes tájékoztatás itt olvasható.