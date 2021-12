Két hét alatt megháromszorozódott, és rekordszinten van a 15 év alatti koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon – derül ki az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adataiból. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerint is sokkal több a beteg, mint az előző járványhullámokban, ráadásul sokkal több gyerek kerül kórházba - írja az infostart.hu.

"Igyekszünk minden egyes gyereknél nagyon pontosan elhatárolni, hogy ki az, aki kockázati csoportba tartozik és elvégeztetni a teszteket, és valóban azt találjuk, hogy egyre több tünetes gyerekkel találkozunk" – mondta Havasi Katalin. A delta variáns más lefolyású betegséget okoz a gyerekeknél, korábban azt hangsúlyozták, hogy nem igazán okoz náluk tüneteket, most viszont más a helyzet, a nemzetközi tapasztalat is az, hogy gyakrabban kerülnek kórházba a gyerekek, és itthon is azt tapasztalják az orvosok, hogy több kórházi eset fordul elő, mint a korábbi járványhullámban.

A gyerekeknél a jellemző tünetek közül a korábbiakkal ellentétben gyakoribb a hasfájás, a hasmenés, a hányás, emellett a láz, a gyengeség és a felső légúti tünetek, a nátha, a köhögés. "A legsúlyosabb esetekben előfordulhat a légzési elégtelenség, szerencsére az, hogy lélegeztetőgépre kerüljön gyerek, ritkán fordul elő, de sajnos intenzív osztályos kezelést igénylő gyerekek is vannak" – tette hozzá a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke.

Oltani kell, hogy megálljon a fertőzés a gyerekek között

A hivatalos adatok szerint 38 százalékos a 12-15 évesek átoltottsága, de Havasi Katalin szerint egy ilyen erősen terjedő vírusnál sokkal magasabb átoltottságra van szükség ahhoz, hogy megálljon a fertőzés a gyerekek között.

Az eredeti tervek szerint december 20. után indulhatna az 5–12 évesek oltása a Pfizer vakcinájával, de friss hír, hogy az Európai Unió egy héttel előbbre hozta a vakcinák szállítását. A házi gyermekorvosok egyelőre nem kapták meg az eljárásrendet és a pontos kezdési időpontot - mondta a szakember az Inforádiónak.