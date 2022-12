Oroszország kész újraindítani a gázszállításokat Európába a Jamal-Európa gázvezetéken keresztül, amelyet korábban politikai okokra hivatkozva leállítottak - közölte Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes a TASZSZ orosz állami hírügynökséggel.

"Az európai piac továbbra is releváns számunkra, mivel a gázhiány továbbra is fennáll, minden lehetőségünk megvan arra, hogy újraindítsuk a szállításokat. A Jamal gázvezeték, amelyet politikai okokból leállítottak, továbbra is kihasználatlanul áll" - emlékeztetett Novak. "Ma már bátran kijelenthetjük, hogy van kereslet a gázunk iránt. Ezért továbbra is úgy tekintünk Európára, mint potenciális vásárlóra" - tette hozzá.

Lejáratás, szabotázs

Úgy vélte, egyértelmű, hogy Oroszország ellen egy nagyszabású lejárató-kampány indult, ami a Novak szerint "az Északi Áramlat elleni szabotázsakciókkal végződött."

2022 májusában, mindössze 44 órával azután, hogy Ukrajna az orosz csapatok beavatkozására hivatkozva csökkentette a területéről Európába irányuló földgázszállítást, a Gazprom leállította a Lengyelországon átvezető Jamal gázvezetéken a szállítást a németországi elosztó felé. Így a Jamal-Európán, az orosz Jamal Lengyelországon át Németországba torkolló szakaszán az oroszok már tavasz óta nem szállítanak gázt a nyugati irányba.

Decemberben átmenetileg leállt a Németországból Lengyelországba irányuló nyugat-keleti gázszállítás is. A Jamal leállítása után egyébként már csak az ukrajnai tranzit és a Török Áramlat szállít gázt Európába, amelyen egyelőre zavartalan az áramlás.

Nem jött be a putyini terv?

Közben a piac gyorsabban alkalmazkodott az orosz gáz kiesése által okozott sokkhoz, mint azt sokan várták. Mindenekelőtt a háborút megtervező és kirobbantó orosz vezetés számolhatott azzal, hogy ha Európa tartósan támogatja Ukrajnát és szankciókat tart fenn Oroszországgal szemben, akkor egyszerűen megvonják tőle a gázt, és a kontinens összeomlik az energiakrízisben.

Nem vették azonban figyelembe, hogy a világ több részén vannak jelentős gázkészletek, és

a magas ár kínálta profitlehetőség ezek gyors kiaknázására, eladására, és a szükséges infrastruktúra megteremtésére ösztönzi a piaci szereplőket, ezáltal a kontinensek közötti árkülönbség egyre inkább arbitrálhatóvá válik, egyre könnyebben mozdul a kiegyenlítődés irányába. (bővebben a Napi.hu elemzőcikkében)

Tiltólista - olajügy

Mint arról beszámoltunk, Oroszország várhatóan 5-7 százalékkal csökkenti olajkitermelését 2023 elején, ennyivel is reagálva az uniós olajársapkára. Ez napi 500-700 ezer hordónyival alacsonyabb termelékenységet jelentene. Egyben megtiltja az olaj, valamint az olajból származó termékek szállítását azokba az országokba, amelyek csatlakoztak az uniós árplafonhoz, annak betartását követelik.